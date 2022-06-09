旺季吃贵榴梿 猫山王每公斤可达30元

陆路边境开放、马国物价高涨，又碰上雨季产量减少，这一季的榴梿价格居高难下，猫山王的价格每公斤可高达30元。

榴梿飘香，近日进入榴梿旺季，本地榴梿摊贩开始忙碌起来，各邻里区的摊位都迎来购买榴梿的老饕，但有不少摊贩申诉，鉴于多种原因，榴梿价格越来越高。

“空军山芭榴梿”（Combat Durian）老板洪篥铵（56岁）受访时说：“今年的价格比往年高，从来没有这么贵过。”

她说，往年猫山王的价格介于每公斤22元到25元不等，今年已经卖到28元了。

除了雨季导致榴梿的产量变少外，她也提到如今陆路边境开放，又遇上学校假期，很多国人到马来西亚游玩，顺道在那里吃榴梿，因此当地也掀起抢购风。

鼎峰榴梿站老板蔡明佑（28岁）也说，因为彭亨州的榴梿产量比往年少了约20%，导致吉隆坡和彭亨州的榴梿商家都跑到柔佛州来抢榴梿，形成僧多粥少的现象。

此外，马国的物价高涨，单单肥料的价格就涨了一倍，也是导致榴梿价格攀升的原因之一。

他表示，所有的榴梿价格都比去年高出约3元左右，猫山王最便宜也要每公斤18元，黑金最低每公斤21元，D13每公斤也要12元。

坚持高品质榴梿的717榴梿贸易商吴奎龙（70岁）说，他们卖的是高山老树或老树的猫山王，价格分别是每公斤26元或30元。

完整报道，请翻阅2022年6月9日的《新明日报》。