泽连斯基明以视讯发表演说 香格里拉对话开幕料聚焦俄乌中美

香会过去两年因疫情停办，本届吸引约500名与会者，除了日本首相岸田文雄会在开幕的欢迎晚宴上发表主旨演讲，乌克兰总统泽连斯基明天下午将以视讯方式发言。中美防长也将分别发表演说。

亚太地区的重点防务与安保峰会——香格里拉对话今晚（6月10日）拉开帷幕。本届对话在中美对峙、地缘政治竞争加剧，以及俄乌战争的背景下举行，中美各自采取什么姿态，以及会在各项区域安全课题上释放什么信号，备受关注。

由英国智库国际战略研究所（International Institute for Strategic Studies，简称IISS）主办的香格里拉对话（简称香会）今起至6月12日在我国举行，这场论坛过去两年因疫情关系而停办。

本届香会聚集至少42个国家的约500名政府高层、军事将领和安全专家。37个代表团由部长级官员率领。与会者包括30多名三军总长等防务高官，及知名学者。

政府首脑方面，除了日本首相岸田文雄会在开幕的欢迎晚宴上发表主旨演讲，乌克兰总统泽连斯基明天下午将以视讯方式，在香会上发言。

虽然泽连斯基此前已经多次通过视讯方式向全世界发声，包括通过视讯连线，对英美等数十个国家的立法机构以及联合国大会发言，但他在亚洲最重要区域安全会议上的演说，依然引人关注。

国防部昨天发文告说，哈莉玛总统明晚设宴招待与会代表。

国防部长黄永宏医生将在12日的第七场全会上发言。他明后天也会招待与会防长进行早餐会及圆桌讨论，并在香会场外与多国部长和高官进行双边会谈。

中美防长预计面对面会晤

自上一届香会以来，美国进行了政权转移，拜登政府去年1月上台。然而，主导区域安全局势走向的中美关系却不见好转。美国智库德国马歇尔基金会亚洲项目主任葛来仪（Bonnie Glaser）说，中美关系在过去三年里更紧张，对峙加剧。

“打从拜登政府接过并延续特朗普时期的对华政策起，北京原本希望看到的中美关系重置就无法达成。”

美国防长奥斯汀和中国防长魏凤和分别在明后两天发表演说。葛来仪认为，两人的演说将被视作对区域秩序提出替代和相互竞争的构想。

围绕中美关系主轴衍生出的地缘政治闪燃点也将考验区域稳定和危机管理。在台海局势上，美国国务院网站上个月删除“美国不支持台湾独立”等文字，以及拜登的“军事卫台”言论，导致中美紧张关系升温。

此外，中美防长预计会在香会期间举行两人之间的首次面对面会晤。南洋理工大学拉惹勒南国际研究院副教授李明江说，中美关系处于较关键的时刻，双方也有进行交流的意愿。

“如果能达成这样的安排，对区域各国来说是积极的信号，对区域稳定有积极含义。”

俄乌战事预计也是本届香会的讨论重点，除了泽连斯基发表视讯演讲，曾在2016年至2020年期间担任乌克兰驻新加坡大使的乌克兰副外长瑟尼（Dmytro Senik）也会到香会现场。

李明江参加《联合早报》配合香会举行推出的热点评论节目时分析，东南亚国家明确表态支持乌克兰的并不多，多数的态度模棱两可，乌克兰亮相香会可能是想争取区域国家更多的支持。

在南太平洋，中国4月与所罗门群岛签署安全协议，上个月底中国外长王毅出访南太平洋八个岛国，接连引发美国、澳大利亚、新西兰等国对中国是否试图在这个地区扩大影响力的猜疑。

IISS香格里拉论坛高级研究员萨米尔（Samir Puri）博士说：“台湾和南太平洋所罗门群岛等课题会受到与会代表的高度关注……本届香会我们除了关注这些课题有没有进一步发展，也会注意各个与会代表团对这些课题和相关发展的反应。”