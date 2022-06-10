首届防长对话 新中重申恢复双边军演加深防务合作

新加坡与中国的第一届防长对话昨天在我国国防部大楼举行，国防部长黄永宏医生与中国国防部长魏凤和重申将通过定期举行旗舰双边演习，来加强防务合作。

国防部长黄永宏医生与来访的中国国防部长魏凤和，昨天（6月9日）联合主持双边对话。这是两国的第一届防长对话，双方重申将恢复因冠病疫情而暂停的双边军演，以加深新中防务合作。

魏凤和上将也是中国国务委员。他前天抵达新加坡，会在我国逗留至后天。魏凤和这次来新，是为了参加第19届香格里拉对话（简称香会），同时访问新加坡。

新加坡—中国防长对话昨天下午在国防部大楼举行，为时约两个小时。

在对话开始前，魏凤和检阅了仪仗队。这是他时隔三年再次访新，他抵达会场时，一下车便与黄永宏拥抱。

我国国防部发文告说，新加坡和中国于2019年签署加强版《防务交流和安全合作协定》（Agreement on Defence Exchanges and Security Cooperation），这次的对话是协定的其中一项倡议，反映两国自2008年首次签署这项协定以来，关系持续加强。

“两名部长在对话中重申，双方会通过恢复和定期举行旗舰双边演习，来加强双边防务合作的承诺。演习早前因为冠病疫情而暂停。两名部长也讨论了国际安全课题和如何以实际的方式，通过亚细安加八防长会议，加强亚细安和中国的防务交流和合作。”

黄永宏和魏凤和曾多次见面，他们今年农历新年期间也互寄贺卡。去年6月，两人通过视讯讨论了区域安全发展，也谈到加强亚细安—中国防务合作的课题。

国防部文告说，魏凤和的来访，凸显新中持久、热情和友好的防务关系，多年来持续发展和深化。访新期间，魏凤和也将会见李显龙总理和国务资政兼国家安全统筹部长张志贤。

魏凤和后天香会演说 阐述中国对地区秩序愿景

为期三天的香会今天开始，这是魏凤和第二次参加，他后天会发表演说，阐述关于“中国对地区秩序的愿景”。魏凤和上一次出席香会是在2019年，之后两年的香会受疫情影响而停办。

在昨天的新中防长对话结束后，黄永宏和魏凤和也见证了两项协议的签署，旨在促进两国军事学府和智囊团之间的军事教育和学术交流。

第一项是两国国防部签订的《关于五年军事人员培训合作的协议》，让新加坡武装部队和中国人民解放军人员能到彼此的国家参与培训课程。这项协议每五年更新一次，上一次更新是在2017年。

另一项则是武装部队军训学院（SAFTI Military Institute）和人民解放军军事科学院签订的学术谅解备忘录，让两所军事学府能通过游学团，以及官方和非官方人员之间的对话，来促进学术交流。

武装部队军训学院曾在2016年与中国的国防大学签订类似的合作备忘录，并在去年把合作延长多五年。