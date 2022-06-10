翻译打开知识与文化之窗

她在不惑之年毅然回返校园，学习新知识新趋势。她当时在班上是最年长的，周围都是年轻且优秀的同学，这曾让她对自己的能力和选择产生怀疑。

从小在使用粤语、英语和华语三种语言的环境中成长，林秦颖在自然切换用语之间对翻译产生了兴趣。她说，翻译不只是不同文化之间的交流方式，也是增进知识的一扇窗户，她希望更多人能够欣赏翻译的妙处。

现年44岁的林秦颖在海外生活了15年，曾在香港和上海等地从事过翻译、广告创译等工作。不同地区的生活经历让她看到了不同的生活方式与文化，加上工作上对读者需求的探究，使她更了解新加坡的文化与生活方式。

她感慨地说，若不是翻译工作要求她进一步了解本地不同的社群，她可能就一直只关注自己的生活，而对每天都接触的人和事没怎么留意。

林秦颖坦言，做翻译时常遇到难题让她了解到自己的不足。“有一次帮助科技企业做翻译后，我发现身为译者，必须学习许多领域的知识，才能准确且快速地将专业名词或晦涩的概念翻译出来。”

于是，她在不惑之年毅然回返校园，重新巩固知识基础，学习新知识新趋势。她当时在班上最年长，周围都是年轻且优秀的同学，这曾让她对自己的能力和选择产生怀疑。幸好，她的努力得到了认可。

去年，林秦颖获得了通讯及新闻部翻译人才培育计划奖学金，可供她进修课程之用，但更重要的是她得到莫大的鼓舞。“作为一名自由翻译人，这份工作不是得到很多人理解，所以这个奖项肯定了我付出的努力，也让我能坚持在翻译这一行走下去。”

她从2011年开始当一名自由翻译人。每当有人对她的职业选择不表理解时，她都感到很失落。“有人甚至问过我，什么时候会去找工作。他们不觉得我是在工作，而觉得我是在偷懒。”

如今从事翻译已10多年的她说，很多人以为翻译是很枯燥、乏味的工作，其实不然。翻译可以服务不同国家、不同文化背景的读者。

“我们通过翻译与这些有趣的人交流，向他们传达不同的信息，帮助他们开拓视野，同时也让自己能探索还没了解的事物。”