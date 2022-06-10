边做家务边偷 女佣窃近万元财物监五个月

女佣手脚不干净，女雇主近一年后才发现数千元物品遭窃，女佣昨天（6月9日）入狱五个月。

来自菲律宾的女佣玛丽（38岁）昨天承认一项偷窃罪名，另一项交由法官下判时考虑。

根据案情，女佣在2018年10月开始为女雇主工作，主要负责做家务。

女雇主后来在今年4月发现女佣藏有好几张当票，见到当票里所描述的物品都非常眼熟，接着到房间里检查，赫然发现许多贵重物品不翼而飞。

女雇主立刻找女佣对质，对方承认偷东西后，她拉着女佣到中介投诉，然后报案。

1元眉笔都不放过

根据警方调查，女佣早在2021年2月就开始偷东西，直到2021年12月之间，近一年的时间内偷了总值8406元的物品，当中包括一根金条、五条金链、两条金项链、一件挂坠、一支手机、400元的红包，以及一个充电器。女佣甚至连价值1元的眉笔也不放过。

女佣承认，知道女雇主将这些物品藏在书房和睡房的柜子内，每次边做家务边偷窃。

偷走这些物品后，女佣拿到各地的当铺典当，将大部分钱都寄回家乡。警方展开调查后，到当铺找回大多数的物品，并从女佣房间里搜出不少赃物，但是金条、一条金链，以及红包里的400元现金并未能寻回。

完整报道，请翻阅2022年6月10日的《新明日报》。