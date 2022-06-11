岸田阐述“和平愿景”： 日本将提升在本区域外交和安全角色

面对严峻的国际形势，日本首相岸田文雄说，日本将更积极主动地回应日本自身、亚洲及全世界面临的挑战和危机。他在香格里拉对话首次阐述“岸田和平愿景”，提出要通过五方面提升日本在本区域的外交和安全角色，包括在未来五年内从根本上加强日本的防御能力。

俄罗斯侵略乌克兰动摇了国际秩序基础，国际社会如今站在历史的十字路口。首次以日本首相身份访新的岸田文雄，昨晚（6月10日）从俄乌战争切入，对来自40多个国家的19届香会出席者，阐述对当前形势的看法并展望未来。

针对南中国海、台海和平稳定，以及朝鲜屡次发射弹道导弹等国际热点课题，岸田认为，所有这些问题的根源在于，人们对决定国际关系普世规则的信心正被动摇。他说：“这是最本质和最严重的根本问题。”

在中美两国争夺亚洲影响力的背景下，岸田治下的日本将在本区域安全事务中发挥怎样的作用，备受关注。他在演讲中强调，日本作为世界第三大经济体，自二战结束以来持续致力于为本区域带来和平与繁荣，并主要在经济领域做出贡献。也因为这样，日本必须肩负重任。

为维护和加强本区域和平秩序，岸田将推进“岸田和平愿景”，其中有五大支柱。一、维护和加强以规则为基础的自由开放的国际秩序。二、扩大日本的安全角色。三、推动实现无核武器世界的务实努力。四、加强联合国的作用。五、加强经济安全等新政策领域的国际合作。

岸田：未来五年内 大幅增加预算加强日本防御能力

岸田表示，他强烈感受到“今日乌克兰也许是明日东亚”，并一再强调日本爱好和平的国家立场不会改变。他说：“我将寻求通过对话而不是对抗，来建立稳定的国际秩序。但同时，我们必须为通过武力或威胁践踏他国和平与安全、不遵守规则的实体的出现，做好准备。”

岸田重申，随着周边安全环境日益严峻，日本将在今年底前制定新的《国家安全保障战略》。他也决心在未来五年内从根本上加强日本的防御能力，并确保大幅增加国防预算以实现目标。

“在这个过程中，我们不会排除任何选项，包括所谓的‘反击能力’，并将务实地考虑，为了保护我们国民的生命和生计必须做什么。”

岸田也说，没有一个国家能完全依靠自身力量确保安全。他因此将以美日同盟为支柱（linchpin），推动与理念相同、共享普世价值的国家展开多层安全合作。

岸田在36分钟的讲话中仅仅一次提到“中国”，但随后的问答环节，与会者提出的两道问题都围绕中日关系。

提问的中国人民解放军军事科学院原副院长何雷，昨晚也在中方吹风会上点评岸田演讲。他说，岸田虽提及要积极建设无核武器国家，日本国内有政治人物最近却提出要审视无核三原则（不拥有、不制造、不运进核武器），还要增强日本的国防开支，从仅占GDP的1%提升至2%，“这些都是危险”。

在新日双边关系方面，岸田昨天透露，两国已启动有关国防设备及技术转让协议的谈判。日本将继续致力与亚细安国家达成这类协议，并根据它们的需要落实具体合作项目。岸田今天将在总统府会见哈莉玛总统和李显龙总理。