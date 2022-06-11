中美防长首次会面 为阻台湾分裂中国不惜一战美吁克制

中国国务委员兼国防部长魏凤和与美国国防部长奥斯汀昨天在新加坡举行会谈。中方形容这是一次“坦诚、积极、富有建设性的战略沟通”；美国则重申台湾海峡维持和平稳定的重要性，并呼吁中国大陆保持克制，避免采取动摇台海稳定的行动。

备受瞩目的中美防长首次面对面会谈在新加坡举行，双方就台湾问题阐明立场。中方警告，若有人试图将台湾分裂出去，解放军必将“不惜一战，不惜代价”；美方则呼吁中方保持克制，“避免采取动摇台海稳定的行动”。

中国国务委员兼国防部长魏凤和与美国国防部长奥斯汀昨天在香格里拉酒店举行会谈。会谈历时约一个小时，比预定时间长半小时。魏凤和步出会场时，有媒体询问谈得如何？魏凤和说：“顺利。”

中国国防部发言人吴谦在会谈结束后的吹风会上说，双方就两国两军关系发展、台湾、南中国海、乌克兰等问题交换意见，并形容这是一次“坦诚、积极、富有建设性的战略沟通”。他说，双方都认为两军应认真落实两国元首重要共识，“保持经常性沟通，管控风险危机”。

吴谦也说，会谈时间不算长，但效果是好的，下一步双方将通过军事外交渠道，商讨两军交流合作事宜。

中方就会谈释放积极信号，但台湾问题显然还是中美关系中最敏感的核心问题。在乌克兰战事爆发后，西方舆论多次将台湾与乌克兰相提并论，美国总统拜登上月访问日本时称，愿军事介入保卫台湾，美国本周还批准价值1.2亿美元（约1.66亿新元）的对台军售，这都引起北京不满。

吴谦说，魏凤和向奥斯汀重申中方在台湾问题上的坚定立场，表明一个中国原则是中美关系的政治基础，“以台制华”不可能得逞。

吴谦转述魏凤和谈话说，中方坚决反对、强烈谴责美方日前再次宣布对台军售，并划底线警告：“如果有人胆敢把台湾分裂出去，中国军队必将不惜一战，不惜代价、坚决粉碎任何台独分裂图谋，坚决维护国家主权和领土完整。”

根据美国国防部新闻稿，美中防长讨论了两国防务关系和区域安全议题。奥斯汀在台湾问题上向魏凤和重申，美国承诺奉行长期以来的一个中国政策，这项政策以《台湾关系法》、美中三个联合公报和六项保证为指导。

奥斯汀重申台湾海峡维持和平稳定的重要性，并呼吁中国大陆保持克制，避免采取动摇台海稳定的行动。

中国大陆军机进入台湾防空识别区几乎已成常态，台湾媒体5月30日引述台湾国防部的消息称，当天有30架次解放军军机进入台湾西南空域。部分西方舆论认为北京有意单方面改变台海现状，并担忧台海会擦枪走火。

美国国防部新闻稿说，奥斯汀还讨论了关于有必要负责任地管控竞争和维持沟通畅通。奥斯汀强调，中国人民解放军参与实质性对话，以改善危机沟通及降低战略风险的重要性。奥斯汀也与魏凤和商讨了全球和区域安全议题，包括朝鲜问题及俄罗斯未经挑衅入侵乌克兰。

在乌克兰问题上，吴谦说，魏凤和表明，中方始终秉持客观公正立场，为劝和促谈作出积极努力，但“如果谁想在乌克兰问题上借题发挥”，损害中方权益，中国必将坚决反制。

魏凤和：域外势力插手搅局是南中国海最大不稳定因素

关于南中国海问题，吴谦转述魏凤和谈话说，域内国家有意愿、有智慧、有能力妥善处理好问题，域外势力插手搅局，才是南中国海最大的不稳定因素。中方直接点名，呼吁美方“不要一味制造矛盾，挑动争端，渲染对抗”。

另据中国国防部官网发布的新闻稿，魏凤和也说，中国希望与美国建立健康稳定发展的大国关系，呼吁美国理性地看待中国的发展壮大，不要攻击抹黑中国，不要干涉中国内政、损害中国利益。

他说，稳定的两军关系对两国关系发展至关重要，两军应当避免冲突对抗。