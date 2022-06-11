狮城薪水是马国三倍 本地公司越堤高薪抢人

后疫情经济复苏，服务和生产员工短缺，本地多家企业跨堤到马国招聘以当地三倍的薪金抢人，负责的招聘公司受访透露，新马边境开放一个月来，这类跨境招聘需求增加了30％至40％。

随着我国防疫措施和边境措施大幅度放宽，餐饮、零售和机械等产业面临劳动力短缺的情况，本地公司转向新山“招兵买马”。

马来西亚新山人才招聘谘询公司Jobbuilder创办人谢佩彤接受本报访问时说，自4月新马边境开放之后，许多产业迅速复苏，短时间需要更多劳动力，过去一个月新加坡公司在当地招聘越来越多，她坦言从业10年来没有遇过这样的情况。

谢佩彤表示，公司从去年底开始陆续接到新加坡公司询问有关在当地的招聘活动，不过当时碍于严格的边境措施和隔离条例，情况不比现在火热。

她透露，新加坡公司到新山招聘的询问至少增加了30％至40％，绝大多数来自餐饮、零售和制造业。但实际上，马国雇主也面临人工短缺的问题，好比一些餐馆出现大排长龙，更多人消费是一部分，而主要原因是餐馆人员短缺导致顾客要等更长时间。

据谢佩彤观察，由于马币汇率缘故，使新加坡提供的工作更具吸引力，更多马国员工更愿意到新加坡工作。例如厨房头手，马国雇主以3000至3500令吉的薪资聘请厨房头手，相同的职位在新加坡则是3500新元，自然而然更多人选择到新加坡工作。

“这些员工大多数是蓝领，他们要的很直接，希望赚更多的钱，来改善家庭经济能力，他们可能不在乎专业职业前景规划，只想更快赚到钱，所以跨一座桥，就有不一样的薪金，很多人都会这么选择。”

她也说，新加坡公司具吸引力的招聘条件也引起当地的辞职潮，希望到新加坡找工作。

完整报道，请翻阅2022年6月11日的《新明日报》。