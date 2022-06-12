罕见濒危树 全新加坡只有六棵

新加坡是个花园城市，树木茂盛，但有一种树全岛却只有六棵，属于濒危树种。

这种罕见的树叫做绒毛油楠（Sindora Velutina），它在新加坡植物园标本馆（Singapore Botanic Gardens Herbarium）的资料记录停留在1954年，当时只采集了树叶做标本。

直到2019年，才有研究团队在新加坡发现六棵绒毛油楠的踪迹，因此展开研究。

《联合早报》记者日前随国家公园局属下的植物园高级研究员朱乐敏到森林里采集绒毛油楠的花。

藉由花的型状、气味、大小还有采花粉的昆虫，进一步认识这种生长在低地热带雨林的树木。

朱乐敏说：“我们这段期间都有观察这六棵绒毛油楠，发现其中约45米高的这棵正值花期，所以特别安排攀爬者爬上树摘花。”

专门研究油楠（Sindora）科的朱乐敏对绒毛油楠重新被发现雀跃万分。

她拿着一株花说：这是我第一次近距离看到它的花，花有点绿黄色，花蕊有一些粉红色，跟我预计的稍微不一样。“

朱乐敏解释，这树叫做绒毛油楠是因为它的叶子下面有一些绒毛，手感暖暖的，它的花芽上也有一些毛。

“之前的研究记录只对绒毛油楠的叶子做过研究，但对树木的研究需要花和果实的特征以便辨认不同的品种，光看叶子有时候还不够。同时也没有机会观察是什么昆虫帮它传花粉。”

绒毛油楠花朵采集完成后，研究员就立刻记录它的特征，之后再送进实验室研究，了解为什么这种树难以生存，并想出方法进行保护和培育。

完整报道：研究四年终于等到开花 我国成功采集濒危绒毛油楠树鲜花样本