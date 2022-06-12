李总理： 我国期待日本为区域和平稳定做贡献

李总理说，随着岁月流逝、世代更替，处在全新战略环境中，日本应思考如何处理过去，让长期遗留的历史问题自此了结。这么一来，日本将能在区域安全合作扮演更大的角色，充分参与建设和维护开放包容的区域架构。

新加坡和日本对维护开放包容的区域架构有着共同利益。李显龙总理表示，我国期待日本在本区域发挥更大作用，不仅为亚太地区的经济活力做贡献，也为区域和平稳定做贡献。

李总理重申他两周前访日时，对日本的呼吁。他说，随着岁月流逝、世代更替，处在全新战略环境中，日本应思考如何处理过去，让长期遗留的历史问题自此了结。这么一来，日本将能在区域安全合作扮演更大的角色，并充分参与建设和维护开放包容的区域架构。

正式访新的日本首相岸田文雄，昨天上午在总统府会见李总理。两位领导人进行约40分钟的会谈，之后召开联合记者会。

李总理在记者会上说，新日有着长期且多方面的伙伴关系。两国对维护开放和包容的区域架构有着共同利益，并携手参与许多多边倡议，包括最近的印太经济框架。

岸田前天在香格里拉对话发表主旨演讲，阐述日本对“自由和开放的印太”的愿景，以及日本打算如何为区域和平稳定做更多贡献。

对此，李总理说，新加坡欢迎包括日本在内的所有国家，在《亚细安印太展望》所勾勒的领域，加强与亚细安的接触。他也感谢日本对亚细安核心地位的肯定，并期待明年庆祝亚细安与日本建立对话关系50周年。

2019年通过的《亚细安印太展望》，阐述亚细安国家对“印太”概念的看法，以四个合作领域为优先，即海洋合作、互联互通、可持续发展和经济合作。

李总理和岸田也就其他国际和区域发展交换意见。针对东中国海和南中国海局势，李总理说，新加坡希望各方保持克制、继续对话，以维护地区和平稳定。

他说：“这些课题复杂，不太可能很快得到解决。然而，各方持续按国际法，包括1982年《联合国海洋法公约》，和平处理这些课题。”

岸田也说，本区域持续面对许多挑战，如试图在东中国海和南中国海单方面改变现状的行为，以及朝鲜的核问题和导弹问题。

他说，国际社会须团结起来，维护和加强以规则为基础的自由开放国际秩序。日本决心加强与包括新加坡在内的志同道合国家合作，推进印太的自由与开放。

新日签署加强版 国防交流备忘录

新日领导人进行会谈的同时，我国国防部长黄永宏和日本防长岸信夫也在香格里拉大酒店会面，并签署加强版的新日国防交流备忘录。

根据国防部文告，加强版备忘录标志两国防务关系提升，并将推进两国防务机构在后勤支持和国际活动的合作。这包括国防科技的交流、战略沟通、海事安全、能力发展，以及防御生化、辐射性物质及爆炸物带来的威胁。新日两国也将在亚细安加八防长会议等多边框架下推进区域合作。

新日于2009年12月首次签署新日国防交流备忘录，将两国国防机构之间的防务交流正式化。此外，新日两国也宣布启动国防设备及技术转让协议的磋商。