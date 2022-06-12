明天起不能直接到移民局 要求查询或加速办理护照

从明天起，公众不能直接到移民与关卡局大厦要求加速办理护照申请或查询申请状况。移民局只允许接获通知领取护照、提交相关证明文件以及重新提交照片的公众前往移民局大厦办理手续。

移民关卡局昨天发文告说，护照申请数量自今年3月起激增，当局每天平均签发超过5000本护照，数量是冠病疫情前的近三倍。为应付需求激增，移民局已部署更多资源，全天候处理和制作护照。

前往移民局大厦领取护照和询问的公众也有所增加，这包括查询护照申请状况以及要求加速办理护照申领等。这导致移民局大厦出现长龙，当局必须调派额外官员进行人流管控等工作。

移民局将重新部署负责人流控管等现场工作的官员，以加速处理和发放护照的过程。因此，从明天起，只有接获当局通知领取护照、提交证明文件以及重交照片的公众能到移民局大厦办理手续。

领取护照的公众必须出示电子预约证明以及护照领取单、网上通知或粉红色通知卡，才能进入移民局大厦；提交相关证明文件或重新提交照片的公众则必须出示当局的电邮或网上通知。

以往，紧急要出国的公众必须亲自到移民局大厦出示证明文件，当局会根据个别情况进行评估。从明天起，这些公众只能上网（https://go.gov.sg/passportrequest）提交申请，或要求加快办理护照。公众须上载相关证明文件如机票、酒店预约等，提交申请不必额外付费。无法上网申请以及没有人能够协助的公众，才能到移民局大厦寻求协助。

移民局呼吁领取护照的公众应独自前往，以减少人群聚集。年长者、儿童以及需要特别援助的公众则可有一人陪同。当局也呼吁公众到27家邮局中的任何一家领取护照，到邮局领取护照无须支付额外费用。

公众可通过手机应用程序MyICA查询护照申请状态，若有其他和护照申请相关的疑问，也可查阅移民局网站。