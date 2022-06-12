美防长：北京在亚洲地区越来越具侵略性 称将持续以规则为基础加强印太安全

美国国防部长奥斯汀指北京在包括台湾附近的亚洲地区越来越具侵略性，并强调以规则为基础的国际秩序在欧洲和印太同样重要，美国将持续加强印太安全，寻求“没有侵略和霸凌”的印太地区。

奥斯汀昨天在新加坡举行的香格里拉对话全体大会上，以“美国印太战略的下一步”为题发表演讲。

他向区域国家喊话，称印太是“美国国家总体战略的核心”，并为以规则为基础的国际秩序陈词，从俄罗斯总统普京发动乌克兰战争切入，说明不遵守规则将引发危险，由此把重点转向区域与台海潜在危机，剑指中国威胁区域稳定。

奥斯汀表明，美国的一个中国政策没有改变，也继续履行《台湾关系法》的承诺，协助台湾保持足够的自卫能力。他反指北京试图改变台海现状，指大陆解放军在台湾附近具挑衅性且破坏稳定的军事活动不断增加，包括多架军机贴近台湾，近月来飞行架次创纪录。

奥斯汀说，美国将尽己所能管理与中国的紧张关系并防止冲突，并强调维护台海的和平与稳定不仅是美国的利益，“这是一个国际关注的问题”。

他也说，美国会继续支持朋友，并称这特别重要，“因为中国对领土的主张，采取了更为胁迫性和侵略性的做法”。

奥斯汀对北京的指控还包括，在东中国海扩大渔船作业引发与邻国关系紧张，在南中国海利用人造岛屿作为据点部署先进武器，推进中国宣称“拥有海洋主权的非法主张”，往西边的中印边界问题上，北京立场也日趋强硬。

奥斯汀也说，中国解放军拦截他国军机和船只的方式不安全，次数的增加“令人震惊”。

上个月，一架中国战斗机在南中国海地区拦截了一架澳大利亚军事侦察机。加拿大防长阿南德昨天在香会场边讲话时也批评，中国在朝鲜附近骚扰加拿大巡逻机，“非常令人担忧和不专业”。

奥斯汀呼吁自由国家携手消除战争与胁迫，称美国特别想与最大民主政体印度发展更紧密关系，认为印度不断发展的军事能力及科技实力可作为区域稳定的力量。

奥斯汀也说，美国将持续加强印太安全，在区域派驻超过30万美军，同时规划61亿美元（85亿新元）的“太平洋威慑倡议”，以加强多边信息分享以及支持与伙伴的训练。

有学者在问答环节提问，日本首相岸田文雄前天在主旨演讲中提及“乌克兰可能是明天的东亚”，这是因为俄乌战争提醒各方战事随处可能爆发，还是担忧中国与俄罗斯同为专制政体，会有类似行为？奥斯汀说，答案是前者，任何事情都可能发生，所以需靠军队保护主权领土完整。

中国反击美国 推印太战略维护霸权体系

新加坡南洋理工大学拉惹勒南国际研究院副教授李明江向《联合早报》分析称，奥斯汀在演讲中借印太战略态势强调以规则为中心的国际秩序，是有意把中国跟俄罗斯联系起来，“俄罗斯破坏秩序，中国也是”，指中俄对规则为中心的秩序形成挑战。

中共中央军委联合参谋部副参谋长张振中昨天反击奥斯汀，指美国推出印太战略的意图是维护其霸权体系，严重损害地区国家的整体利益和长远利益。

张振中在香会场边的吹风会上说，印太战略是制造分裂的战略，美国在亚太地区搞小圈子，是欲把亚太地区带入地缘博弈、阵营对抗的陷阱，“必定是一个失败的战略”。

张振中批评奥斯汀的讲话多次对中方进行不实指责，中方对此表示“强烈不满，坚决反对”。

他也警告，台湾问题最容易把中美关系引向冲突对抗，如果处理不好会对两国关系造成“颠覆性影响”。