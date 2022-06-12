泽连斯基： 勿让国际社会变成 “大鱼吃小鱼小鱼吃虾米” 的世界

乌克兰总统泽连斯基呼吁世界各国联手制止俄罗斯对乌克兰的侵略，不要让国际社会变成一个“大鱼吃小鱼，小鱼吃虾米”的世界。

泽连斯基昨天在香格里拉对话发表视频演说时，引用新加坡建国总理李光耀的话说：“我要提醒你们，一位你们很熟悉的人说过的话——如果没有国际法，大鱼会吃小鱼，小鱼会吃小虾米，我们就不存在了。这是李光耀的至理名言，这位领袖敏锐地看到许多事物的本质，清楚知道什么才是有价值的。”

李光耀过去曾以“大鱼吃小鱼，小鱼吃虾米”的比喻，形容国际政治的现实状态，并指作为“虾米”的新加坡，须在国际战略上与各国建立友好关系。

泽连斯基说，俄罗斯将侵略战归因于北约东扩、美国和欧洲对俄罗斯步步进逼，但事实上俄罗斯侵略乌克兰不仅关乎欧洲，也关系国际秩序的未来。“俄罗斯领导人力图抛弃人类发展史的所有成就，特别是我们今天拥有的国际法体系，他想回到19世纪甚至更早以前，那种不可能保障数十亿人和谐发展与福祉的时代。”

他因此呼吁世界各国在乌克兰打败侵略者之前，不要停止对乌的援助。

泽连斯基结束演讲后，现场观众报以近一分钟的掌声支持。国际战略研究院院长奇普曼博士说，香会明文规定发言者必须亲自到场，不能以视频方式发言，但这次愿为不能抽身离开基辅的泽连斯基破例。

俄罗斯驻新加坡大使馆早前透露，香会主办方撤回俄罗斯代表团参加会议的邀请，也没有邀请俄外交使团的工作人员参加。

俄乌爆发冲突以来，泽连斯基每天向国民发表视频讲话，也多次通过视频向多国立法机构，以及在国际组织会议和国际场合，如联合国大会、达沃斯世界经济论坛、康城影展等发表演说。据《联合早报》统计，泽连斯基在香会的演说，可能是他自战争爆发以来的第66场国际视频演说。其中，在亚太区，他只向日本、韩国和澳大利亚的议会，以及印度尼西亚外交政策研究机构发表过视频演说。

泽连斯基的团队善于将受众所在地的历史、名人讲话等，融入他的演说。他昨天除了引用李光耀的话，也穿上新加坡16岁女生苏郁心设计的衣服。

泽连斯基说，苏郁心以非同质化代币（NFT）方式，设计了一个年轻乌克兰女子喷绘乌克兰国旗的作品“喷绘乌克兰”（Spray Paint Ukraine），并希望他能把作品穿在身上发表演说，以示对受侵略者压迫的乌克兰妇孺的支持。