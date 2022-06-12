黄循财明天出任副总理 比喻第四代团队好比一支乐队

在爱玩音乐的财政部长黄循财看来，第四代团队好比一支乐队，除了主唱，也需要钢琴手、吉他手和鼓手等，每个人各司其职但又紧密配合，才能奏出悦耳曲目。

现年49岁的黄循财今年4月中获推举为第四代团队领军人，明天（6月13日）正式升任副总理。他在昨晚播出的华语访谈节目《我董你》中，侃侃而谈对第四代团队的看法。

黄循财说，在过去两年齐心抗疫的过程中，团队培养出非常好的默契和凝聚力，能够了解彼此的优势，通过团队合作争取达到最佳成绩。

作为总理接班人，新加坡人能够期待他成为一位什么样的总理？黄循财说，眼前还有许多任务，不论何时接班，他都会竭尽所能当个能够代表所有人民的领导，听取各个社群的意见，也反映众人的期望和梦想。

有幸遇到多名好上司 感谢许文远和林祥源

黄循财有25年公共服务经验，包括在2011年正式踏入政坛。他认为自己有幸遇到多名好上司，包括曾任贸工部常任秘书的许文远，以及曾任财政部常任秘书的林祥源。

他形容，素来有“搞定先生”美誉的许文远擅长在解决问题时抓住核心、沟通能力出色；林祥源则注重完善体制和流程，也给予员工许多发展机会。

社会迈向与冠病共存之际，联合领导抗疫跨部门工作小组的黄循财说，他期盼人们在疫情后仍保持高卫生标准，居家办公和学习的灵活模式也能保留。

当主持人董素华接着问他个人想做的事，他笑说：“我跟大家一样，希望能够跟朋友、家人出去聚餐。在选区，我们已经开始准备一些比较大型的活动，让更多居民可以参加，也有机会接触（其他）居民。接下来有机会的话，我也当然很希望可以出国旅行。”

节目中，黄循财回到母校丹绒加东中学重温成长岁月。他坦言父母不谙华语，在家中用英语和马来语交谈，所以他从小学习华语就面对很大的挑战。

从政后，他反而有了更多机会用华语同居民沟通，过去两年也不时在抗疫跨部门工作小组记者会上用华语讲解防疫措施。

尽管须下很大的苦功去准备，但黄循财说，这一切都很值得，也希望华语水平能够继续进步。他接着打趣说，希望更多家长鼓励孩子学华语，以便更好地了解华人传统文化，而且毕竟“你不知道什么时候需要用到这门语言技能，就像我一样”。