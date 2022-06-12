《小小拇指》亲子工作坊 制作教具激发孩子学习兴趣

善于利用生活中的小物件，就能制作出具备教育意义的玩具活物品，激发孩子的好奇心，提高孩子对学习华文的兴趣。

配合今年的新加坡书展，《小小拇指》昨日在国家图书馆举办了一场面向学前家长的亲子工作坊。

工作坊以“能玩能学的小教具”为主题，带六岁的小儿子前来参加工作坊的李静说，这次工作坊手工制作的部分给了她很大的启发，“平时看起来不起眼的东西，甚至是我们眼中的废弃物，都可以做成对孩子来说很有趣的玩具。”

李静说，11岁的大儿子上小学以后，使用语言的偏好渐渐由华语转向英语，华语表达比较薄弱，因此她希望能为小儿子打下更好的华语基础，从小培养他学习华语的兴趣。

工作坊主讲者新加坡华文教研中心学前部主任兼高级讲师郑婉妮博士说：“让孩子有兴趣的，必须是快乐的东西。”在丰富有趣的工作坊活动开始前，入口设置的障碍机关也具有激发孩子好奇心的巧思。

郑婉妮指出，进门的这个设计能够在一开始就给孩子营造一个愉快的氛围，先让他们对学习华文、对讲座有一个好的印象，然后才在活动中融入一些学习的内容。

参与活动家长：轻松教导孩子新词汇

《小小拇指》是新报业媒体属下的学生报，面向幼稚园学生，并获李光耀双语基金支持。在此次《小小拇指》的工作坊中，家长和孩子们一起利用透明胶、卫生纸筒、彩色画笔等工具动手制作教具，让孩子在寓教于乐中了解光影的知识。

带女儿参加活动的陈千艺（38岁，设计师）认为，这样的亲子互动不仅对孩子来说很有趣，家长也能在轻松愉悦的环境下教孩子华文词汇。

陈千艺说：“孩子在家中的时间是很有限的，我们需要这样的互动，利用这些教具可以在和孩子玩乐的同时也教他们一些知识和新词汇。”