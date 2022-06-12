天花板横梁疑现鼠窝 麦士威熟食中心小鼠从天而降

麦士威熟食中心天花板横梁疑出现鼠窝，曾两次有小老鼠从天而降，被食客踩死，摊贩担心引发鼠患和卫生问题。

去年曾有小老鼠从天而降掉在餐桌上。（受访者提供）

有读者通知《新明日报》，他在麦士威熟食中心用餐时，发现天花板的横梁上有两只老鼠窝在一起，让他感到担忧。《新明日报》记者走访时，确实发现一只老鼠卷缩在横梁的角落上。

受访摊贩都指出，白天一般会有三四只老鼠窝在一起。其中一名不愿透露姓名的男摊贩指出，去年9月就曾有小老鼠坠下，直接掉在餐桌上，清洁工只好用盒子清走，还有一次则是发生在几个月前，小老鼠掉下来后，开始乱窜，结果在人群中被踩死。

“这次发现的老鼠窝，在横梁上已经两个星期了，它们繁殖速度快，担心有鼠患问题。”

有女摊贩也表示担忧：“卖吃的最讲究卫生，肯定担心。”

受访食客王女士（60来岁）说，获悉天花板出现老鼠后，确实有所顾虑，希望当局能够尽快解决。另一名食客徐先生（47岁，IT）则认为，熟食中心多少会有害虫老鼠，若是其中一摊不清洁，也有可能影响到周围卫生。

每月请灭鼠公司

记者辗转找到熟食中心的小贩代表黄国荣（67岁），他受访时说，附近工地开始施工后，熟食中心就出现鼠患问题，他也已通知环境局，每个月也有请除虫灭鼠公司来处理。

“环境局都有进行例行的检查和清理，包括处理之前外面有老鼠的树洞，并且也有食品局人员来提醒摊贩食材要收好，保持整洁，如今地面的鼠患已经改善很多。”

完整报道，请翻阅2022年6月12日的《新明日报》。