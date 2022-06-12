见泽连斯基身穿所赠上衣 新加坡少女喜极而泣

万没料到自己的作品会被乌克兰总统放在心上，16岁新加坡少女苏郁心昨天通过香格里拉对话直播看到泽连斯基身穿自己设计的上衣时，喜极而泣。

苏郁心今年5月设计NFT筹款援助乌克兰，两周前托乌克兰驻新加坡大使馆把印有作品的上衣转交给乌克兰总统泽连斯基。没料到泽连斯基昨天在香会上发表视频演说时，真的穿上了自己设计的作品，令她一家喜出望外。

苏郁心今早在接受《联合早报》电访时，言语中还难掩兴奋之情。 “我很惊讶，我根本没想到泽连斯基会穿上那件衣服。他是一个正经历着劫难的国家的总统。相比众多急待他处理的事情，我不认为自己的作品有多重要和具意义。当我和父母看到他穿着衣服，还在演说中提到我的项目时，我们都很惊讶。”

泽连斯基昨天在香格里拉对话发表视频演说时，穿着苏郁心设计的NFT作品“喷绘乌克兰”。（陈来福摄）

泽连斯基昨天向在场来自40个国家的575名代表介绍了苏郁心的作品。他说：“苏郁心的作品旨在援助乌克兰。她设计这张NFT图案并送这件上衣给我穿，希望让更多人知道这个项目。”

苏郁心是在今年4月出席一场探讨如何援助乌克兰的线上会议时，受到启发，花了三周时间设计了“喷绘乌克兰”（Spray Paint Ukraine），并在她个人主页以限量非同质化代币（NFT）和上衣两种形式售卖，以筹款捐赠给乌克兰。

苏郁心设计的“喷绘乌克兰”图案。（受访者提供）

图案描绘了一名身穿长裙的乌克兰女孩站在阶梯上喷绘乌克兰国旗。 主页介绍图案的文字中写道：“这是一个年轻乌克兰女孩在有恃无恐描绘全新的未来，因为自信是对压迫最有力的反击。”

苏郁心说，这幅图案象征女性也能参与国家建设，也表达了她对受侵略者压迫的乌克兰妇孺的支持。

目前就读于圣约瑟国际书院（St Joseph's Institution International）的苏郁心从小就密切关注女性议题，也热衷于创新，在13岁时就创建自己的珠宝品牌（Daughters of the Revolution），希望通过自己设计的珠宝激发女性爱惜自己、自我赋权和更有自信。

她说：“相信自己是获得自信和改变世界的必备条件，这是我希望21世纪年轻女性拥有的资质。”

被问及为何会如此关注性别不平等议题和乌克兰战争，苏郁心说或许只因为自己还是孩子，仍保有童真。

苏郁心（右）5月底托乌克兰驻新加坡大使泽连科把自己设计的两件（一黑一白）衣服转交给乌克兰总统泽连斯基。（受访者提供）

“从一个年轻人的角度来看，这不是应该发生的事情。我还记得自己小时候第一次接触性别不平等课题时非常惊讶。为什么人类活在世上那么久都还没能够解决这个问题？同样的，能从一个安享和平的环境见证海外发生的战争是很幸运的事。所以出于童真，我觉得自己要尽我所能在需要援助的地方提供帮助。”

苏郁心的祖母黄瑞霞在本地经营结合私房菜馆、咖啡座、菜园和画廊为一体的创意空间“独树艺屋”（One Kind House）。空间还设有创新实验室，通过重造互助互敬的甘榜精神，鼓励互不相识的人交换点子，相知相交，来催化新创意。 苏郁心认为是这样的家庭环境助她培养现有的创新精神。

苏郁心的100个限量“喷绘乌克兰”NFT每个以0.2以太币（约等于405新元）的价格出售，每件上衣以130元出售。筹款将捐赠给乌克兰驻新加坡大使馆。