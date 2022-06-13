新柔长堤大塞车 上班族困车龙两小时

自动通道今早（6月13日）没开，新柔长堤现车龙，上班族塞车近两小时。

新马陆路边境自4月重新开放后，往返两地的民众也恢复往常奔波的生活，原先空荡荡的新柔长堤也逐渐恢复车水马龙的景象。

根据新柔关卡路况情报站面簿专页，有网民在清晨6时贴出长堤塞车的照片，只见大批电单车骑士在长堤上停滞不前，塞车情况非常严重。

被困在车龙里的李女士（42岁，制造业工程师助理）告诉记者，今早5时50分，车辆已堵在半桥上，一直到早上7时20分才成功离境，塞车近两小时。她指出，今天是疫情后遇上塞车最久的一次，之前等上30分钟就能通关。

“平常他们会开通自动通道，我们扫描护照就可以进入，但今天没开，相信或是突发状况。”

另一名乘坐巴士入境的杨秀慧（31岁，物流主管）则说，塞了一个小时半才通关，相比上周五多了好几倍的时间。来新工作四年半的她指出，由于本地房租偏高，开放后决定两地奔走。目前，她感觉人潮逐步逼近疫情前的情况，所以会提早出门。

“我都提早一个小时出门，大概早上5点动身，不然早上7点到关卡就非常塞。”

另外，也有网民透露，昨晚返新时，关卡也有许多人排队，相信不少国人趁周末到马来西亚游玩。

完整报道，请翻阅2022年6月13日的《新明日报》。