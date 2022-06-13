美芝路砍人案伤者首受访：出院住酒店 每周需复诊

美芝路砍人案女伤者已出院，她受访时说，目前人住在酒店，伤势已稳定，一周仍需要复诊两次。

这起骇人的砍人案发生在4月14日下午约5时30分，地点是美芝路75号的重庆正宗老火锅店后巷。

46岁的程国源（译音）涉嫌拿刀追砍前妻韩红丽（41岁），导致她身受重伤，左手几乎被砍断。程国源早前已被控企图谋杀。

韩红丽受伤后的情况备受关注，附近一些餐饮业者曾发起筹款，资助她的医药费和生活费。

另外，慈善平台“希望之光”（Ray of Hope）征得同意后，也于5月10日起在网上为她发起众筹。

知情人士透露，韩红丽在十多天前已出院，“希望之光”也于本月3日在筹款页面透露韩红丽的最新情况，指她仍在康复中。

时隔两个月，女伤者韩红丽首次接受访问时告诉《新明日报》，出院后被安排入住本地一家酒店，目前伤势已稳定，但一周必须回到医院复诊两次。

“我现在恢复得挺好的，一个星期两次复诊，谢谢大家的关心。慈善机构义工帮我找到酒店，我很感谢他们。”

韩红丽也说，由于家人都在中国家乡，因此无法来新照顾她。

左眼视力严重受损

“希望之光”早前透露正与韩红丽的雇主以及另一个非政府组织合作帮助她，如今每天都有义工帮忙送食物给她。

知情人士也指出，韩红丽的手已经接驳，但无法法恢复到像以前一样，难以工作。

另外，韩红丽的左眼因被砍伤，视力严重受损，手术后视力只能恢复一些。

完整报道，请翻阅2022年6月13日的《新明日报》。