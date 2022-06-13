涉发短信通知私烟团伙毁证 两律师不认罪

涉嫌发短信通知私烟团伙销毁证据，被控企图妨碍司法公正的两名律师不认罪。控方指两名律师理解收到的短信与销毁赃物有关，但他们仍把内容发出和转发给其他团伙。

两名律师王炳汶（65岁）和在王炳汶的律师所服务的黄宏胜（35岁），各面对一项企图妨碍司法公正的罪名。两人不认罪，案件在上周五（6月10日）开审。

庭上揭露，私烟团伙有五人，除了陈福安和另一人在逃外，另外三人已在2019年5月3日落网后被控上庭。

根据控方的开庭陈词，陈福安得知团伙成员被捕后，为其中一名成员萨瓦古玛聘请王炳汶作为代表律师。

同年5月10日早上，黄宏胜代表萨瓦古玛出庭聆讯。王炳汶随后发短信询问黄宏胜：“水牛（Buffalo）怎么样了？客户像阿窿般一直催我”。

黄宏胜在当天早上11时52分回复说：“我跟阿文（团伙的一名成员）了解最新情况，水牛已经穿帮，工厂目前安全，但他们迟早能追查到水牛和工厂，因此要尽快将工厂清空……装有‘Zello’应用程序的手机也被起获，没时间清除通话记录。”

王炳汶收到短信后，转发给陈福安，并叮嘱对方“读完后把短信删除”。

陈福安三个月后因走私漏税香烟落网，关税局人员从他的手机查出上述短信。

调查员：创建群组 各自以代号为名

关税局调查员张健财供证时表示，团伙的五名成员案发时在Zello创建了群组，各自以代号为名，他们多次在对话中提及“水牛”和“工厂”。根据张健财的推测，“水牛”是指从马来西亚载私烟入境我国的罗厘，“工厂”则指贮藏私烟的地方。

根据控方的立场，团伙所用的暗语“水牛”曾出现在两名被告的对话中。控方也指出，不管黄宏胜从何处获取消息，内容显然与销毁赃物有关，他和王炳汶都理解内容所指，却决定把内容发出和转发给其他团伙的成员。

代表王炳汶的律师图莱辛甘在盘问张健财时指出，律师与客户的对话存有保密特权，张健财如果在调查过程中发现陈福安与律师间的短信时，应该通知总检察署。

张健财回应说，他当下没有想到要这么做，但他认为陈福安只是帮朋友聘请律师，并不是被辩护的当事人。

律师接着问证人是否熟悉诉讼特权，证人表明不清楚，但他同意陈福安和黄宏胜的对话内容与诉讼有关。

案件择日续审。（部分人名译音）