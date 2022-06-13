夜间动物园迎新会 哪些野生动物来报到？

新加坡夜间动物园将在6月推出全新展区和珍贵动物，包括两个麝猫亚种：小齿狸和椰子狸，还有来自南美洲的巴西树豪猪、灰手夜猴和蜜熊。

两种麝猫（Civet）都是新加坡本地的“原住民”，有时会在自然保护区和住宅区现身。小齿狸（Small-toothed Palm Civet）可爱活泼，不是特别怕人，所以比较容易在游览时看到它们的身影。椰子狸（Common Palm Civet）作为世界著名麝香猫咖啡（Kopi Luwak）的“主人”，可能有些怯生，较少在镜头前露面。

负责夜间动物园运营的万态保育集团在文告中指出，希望游客通过游览可步行进入的麝猫展区，了解本地生物的多样性，并且提高他们和野生动物共处的意识。

巴西树豪猪和灰手夜猴将是首次在本地亮相。巴西树豪猪（Brazilian Porcupine）已经进驻展区，它们虽然身材较小，却有尖利的爪子，能抓住树枝把身体吊起。

灰手夜猴（Grey-handed Night Monkey）会稍后抵达。作为世界上唯一一种夜晚活动的猴科动物，因为数量稀少，灰手夜猴被国际自然保护联盟列为易危保护物种。

为满足这些野生动物的不同生活习性，夜间动物园特别设置了可以攀爬的人造藤蔓和树枝，也努力营造能够让多元物种共存的环境。