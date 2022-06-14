疗养院床位下来10年料倍增 乐龄中心三年内增至220个

2010年至2020年间，疗养院床位已从约9600个增加七成至1万6200个，未来10年预计将翻倍至超过3万1000个。

面对我国人口老龄化的长期挑战，未来料有更多年长病患在家中、社区、医院或疗养院接受照料，社区护理将愈发重要。

2010年至2020年间，疗养院床位已从约9600个增加七成至1万6200个，未来10年预计将翻倍至超过3万1000个。

乐龄综合服务中心的规模和服务范围也会扩大，从目前的119个增至2025年的220个。

卫生部长王乙康昨天（6月13日）在护联中心的社区护理工作计划研讨会上发表主旨演讲时说，继续扩充疗养院床位未必是可持续的做法，必须果断地把乐龄护理从急症医院和疗养院转移到社区，让更多年长者在家中或社区原地养老。

包括两家慈怀病院在内，超过八成疗养院已加入今年2月推出的疗养院原地护理计划（Care@NH）。卫生部将与其余疗养院合作，确保它们在下一波冠病疫情来袭前做好准备。

王乙康早前预测，我国今年7月或8月可能迎来新一波疫情，奥密克戎变种毒株BA.4或BA.5可能成为主流毒株。

最近一波奥密克戎疫情暴发时，疗养院与护联中心合作，在院内原地照顾确诊住户。今年2月以来，已有超过4700名确诊住户在疗养院内接受照料。王乙康说，若这些住户当时都转到医院，医疗系统可能会不胜负荷。

他也透露，今年4月以来，有更多疗养院投入运作，每月有约300名新住户从急症和社区医院转到疗养院。

除了确保每个医疗机构都做好准备应对冠病，以及疗养院继续接收转自急症和社区医院的病患，王乙康强调，社区护理领域下来一个月的工作重点，是确保所有年长者接种冠病疫苗追加剂。

符合接种条件的疗养院住户和乐龄护理中心的年长者中，超过九成已接种冠病疫苗，另有逾1万名接受居家护理的年长者已完成接种。

王乙康提醒，虽然注射了两剂信使核糖核酸（mRNA）疫苗就视为“完成接种”，但面对奥密克戎毒株，年长者尤其须要注射三剂疫苗。

“对未接种疫苗和追加剂的年长者来说，奥密克戎是个危险的疾病。”

他引述国际数据说明，未完成基本接种程序的60岁以上年长者中，感染奥密克戎后患上重症和死亡的概率为每100人中有近四人。

完成基本接种程序九个月后未注射追加剂的年长者，重症和死亡概率为每100人中有一人。至于已注射追加剂者，概率降至每1000人中有三人。

建议年长者多到服务中心参与乐龄活动和简单体检

为协助年长者健康快乐地独立生活，社区护理领域也须制定新的乐龄护理模式。

王乙康说，乐龄综合服务中心是年长者重要的社区接触点，具备“ABC”三个服务元素，即活跃乐龄（active aging）活动、友伴（befriending）服务，以及护理（care）咨询和转介援助。

患有慢性疾病的年长者每隔几个月须到全科诊所或综合诊疗所复诊，他建议年长者利用间隔期间的“空档”，到乐龄综合服务中心参与活跃乐龄活动，中心也能为年长者进行简单的体检。

每家中心可照顾1000至4000名年长者，并与人民协会、社会服务中心以及全科医生等社区网络合作，解决年长者的医疗和社会需求。