建国和立国一代下月获保健储蓄填补

政府今年拨款2亿7000万元为建国一代和立国一代填补保健储蓄户头。建国一代下个月将获得250元至900元的填补额，患重病者可获额外50元至200元。立国一代则每人可获填补200元。

财政部和卫生部昨天（6月13日）发文告说，今年满88岁或以上者可得900元；83岁至87岁得700元；78岁到82岁得500元；73岁至77岁得250元。建国一代可终身享有此填补。

此外，今年满83岁或以上且患重病者可获额外50元至200元，即这些年长者今年可获得的填补额总共介于750元至1100元。卫生部前年底宣布，2021年至2025年为建国一代发放这笔额外保健储蓄填补，协助他们应付更高的终身健保保费。

建国一代配套在2014年推出。政府今年将为建国一代发放总值约1亿7000万元的保健储蓄填补。

立国一代配套在2019年推出，这一代年长者每年可得200元的保健储蓄填补，直到2023年。今年是立国一代连续第四年获得填补，今年的发放总额超过9000万元。

至今，已经有45万名建国一代和50万名立国一代的年长者受惠。

昨天升任副总理的财政部长黄循财在面簿贴文说，保健储蓄填补将协助建国和立国一代抵消医疗费用和支付指定的医药开销。

本周李显龙总理请假，黄循财是代总理。他感谢年长一代的贡献，将新加坡打造成今日的美好家园。“我们不会忘记你们付出的辛劳和牺牲。”

建国和立国一代若已下载并设置Singpass应用，最迟会在本月21日通过应用得知可获得多少填补额。

年长者将获短信通知 不会要求提供任何信息

如果还未设置Singpass应用，但本月12日前已向Singpass登记手机号码，最迟会在21日收到SMS短信的通知。其余年长者则最迟可在本月底收到通知信。

为了防止诈骗案，财政部或卫生部发出的SMS短信只会通知有关年长者可获得的填补额等信息，不会要求他们回复SMS短信或提供任何信息。

财政部或卫生部也不会通过WhatsApp或其他手机短信平台，发出任何关于建国或立国一代配套的信息。

有关建国和立国一代配套的详情，可查阅go.gov.sg/pgpackage，以及go.gov.sg/mgpackage。若有疑问，也可拨电查询：1800-2222888（关于建国和立国一代配套）、1800-6506060（关于医疗保健）。也可发电邮至：contactus@pioneers.gov.sg、contactus@merdeka.gov.sg。