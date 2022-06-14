丁伟杰是国大地理系大三学生，也是大自然组织Nature Kakis的会员。他和义工伙伴定期为文礼居民举办与环境相关的线上研讨会、导览活动和工作坊等，希望让更多人了解保护大自然的重要性。

丁伟杰在一次海外交换活动中看到了日本民众如何团结对抗自然灾害，保护家园。他深受启发，因此进入大学后修读地理，并加入多个大自然组织，要为保护本地的大自然环境尽力。

丁伟杰（24岁）在新加坡理工学院就读活动管理课程时，参加了学校办的交换活动，到日本参观一些遭受海啸、地震等天灾破坏的地点。

“最让我难忘的是看到当地社群是多么团结和坚韧，齐心协力重建自己的家园。”

那个旅程改变了他的人生规划。这个原本对环保、生物多样性等课题不怎么关注的年轻人决定报读新加坡国立大学地理系，还加入多个与大自然相关的校内和社区组织，致力于推广环境保护。

丁伟杰目前是国大地理系大三学生，也是大自然组织Nature Kakis的会员。他和义工伙伴会定期为文礼居民举办一系列与环境相关的线上研讨会、导览活动、手工作坊等，希望让更多人了解保护大自然的重要性，以及如何保护它。

例如，他们上个月就带领十多个孩子在文礼一带的组屋底层作壁画，漆上各种鸟类的图案，希望通过有趣的形式，激发更多儿童关注大自然。

“每当小朋友经过这座组屋时，就可以观赏墙壁上的画，认识本地有哪些鸟类，也能透过壁画上的信息学习怎么和野生动物互动共处。”

丁伟杰相信通过大自然热爱者的集体力量，能让更多公众明白他们的行为对环境会造成什么影响。

“我希望能透过大自然导览活动和工作坊接触到更多人，说服大家本地的大自然环境是值得保护的，也教导他们如何应对气候变化。”