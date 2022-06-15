马国恢复出口甘榜鸡乌鸡 本地今天开始销售

根据马国兽医局发出的公函，马国内阁已在6月8日的会议上，同意恢复出口甘榜鸡、乌鸡、鸡肉加工食品和一日大雏鸡。至于农场肉鸡何时能解禁，暂时还是未知数。

马来西亚恢复甘榜鸡、乌鸡和鸡肉加工食品的出口，第一批活鸡昨天（6月14日）运抵新加坡，即日开始销售。

新加坡食品局昨天傍晚正式接到马国兽医局的官方回复，确定甘榜鸡、乌鸡、鸡肉加工食品和一日大雏鸡的临时出口禁令已解除。

根据马国兽医局上周发的公函，马国内阁已在6月8日的会议上，同意恢复出口上述鸡只种类和产品。

公函指出，只有取得家禽健康证书的公司才可获签发出口准证。当局也提醒马国检疫及检验服务局在出境处检查，确保只有获准出口的鸡只和产品可通关。

检疫及检验服务局柔佛巴西古当分局官员昨天也向《联合早报》证实，甘榜鸡和乌鸡已重新获准出口，但其他详情他无权透露，也不知道农场肉鸡什么时候能解禁。

本地进口商上周五接获消息

新加坡鸡鸭出入口商联合会秘书长马琼就说，本地进口商上周五已接到可以重新进口甘榜鸡和乌鸡的消息。“可是我们要看到进口准证才可以确认是真的！我们昨天（13日）才拿到准证。”

第一批甘榜鸡和乌鸡昨天运抵我国。

马琼就说，马国禁止活鸡出口前，新加坡每天从马国进口约四五万只甘榜鸡和5000至8000只乌鸡，分别占总活鸡进口量约30％和3％。甘榜鸡和乌鸡获准出口后，乌鸡进口量与之前相似，但业者增加了甘榜鸡数量。

“应该多了10％左右。我们现在担心的是马国一下子出那么多货，供应一个星期后会不会就接不上。但无论如何，马国能让甘榜鸡和乌鸡出口已经很好了，希望之后会再有惊喜，恢复肉鸡出口。”

马国为应付当地鸡肉供应短缺问题，本月1日起禁止活鸡、冷冻（chilled）和冰冻（frozen）全鸡、鸡只部位（例如鸡腿、鸡翅、鸡胸）和内脏，以及鸡肉加工食品出口。禁令生效之前，我国市面上约三分之一的鸡肉来自马国。

在本地营业30多年、从事活鸡宰杀与加工的合兴家禽工业在禁令实施前，每天进口约七八万只鸡，甘榜鸡占约20%，乌鸡最多5000只。

也是合兴家禽工业董事的马琼就说，公司昨天进口了1万多只甘榜鸡和三四千只乌鸡。“现在没有肉鸡，我们就进口多一些甘榜鸡。活鸡今天早上7时左右抵达就送去宰杀，明天（15日）就能买到了。”

在马国有养鸡场的其祥食品集团（新加坡）前天率先在社交媒体平台Tik Tok透露马国昨天起允许甘榜鸡和乌鸡出口到新加坡，消费者今天起能买到这些鸡。

虽然受访本地业者昨天顺利进口甘榜鸡和乌鸡，但马国柔佛的中小型家禽业总会长林家曾说，他还没收到官方通知。不过，只要马国政府批准鸡只出口，柔佛州业者很快就可以将鸡出口到对岸的新加坡。“我比较担心政府没有清楚向官员和业者说明细节，导致出口过程出现状况。”

巴刹摊贩订货量仍比之前少

在德义巴刹与熟食中心售卖清真鸡只的诺曼·菲尔道斯（33岁）一接到解禁消息就预定了10只乌鸡和18只甘榜鸡。他说，订的乌鸡数量和禁令前一样，但甘榜鸡少了约40％。“我们不知道顾客会不会买，因此先看第一天的销售如何再调整也不迟。”

在网络销售新鲜食材的Market Fresh创办人高振潘说，平台主要向巴刹摊贩购买鸡肉。由于现在是学校假期，销量一般上比较少，因此不急于抢购甘榜鸡。

傅记鸡饭摊主傅宝贵（42岁）指出，甘榜鸡的成本比一般肉鸡高三倍，但鸡的大小却是一般肉鸡的一半。

“一盘甘榜鸡鸡饭打底要卖6元，要是卖5元，只是刚好赚回成本。有顾客让我卖甘榜鸡，可是听到价格后也说太贵了，不会买。我也不打算卖甘榜鸡饭。”（邓薪萤支援报道）