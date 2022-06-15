代总理黄循财会见德国总统施泰因迈尔

德国总统施泰因迈尔昨天起对我国展开两天工作访问，副总理兼财政部长黄循财以代总理身份会见他，就两国共同利益的多个课题展开讨论。

施泰因迈尔昨天下午在莱佛士酒店会见我国外交部长维文医生，并参观在本地的德国慕尼黑理工大学（亚洲），之后到财政部会见黄循财。

黄循财昨晚发贴文说，施泰因迈尔是熟悉的朋友，上次到访我国是2017年。他与施泰因迈尔就两国共同利益的多个课题，包括应对通货膨胀、能源和食物价格上涨等全球挑战，进行富有成果的讨论。

两国也在教育、国防和经济方面有密切的协作。黄循财说：“难能可贵的是，尽管相隔数千公里，新加坡和德国在相互尊重和国际法的基础上有着共同世界观。这也奠定了两国以及亚细安和欧盟之间友谊的基础，并将继续壮大。”黄循财也说，期待与德国伙伴合作，将双边关系推向新高。

外交部长维文医生也发贴文说，两人上一次会见时，施泰因迈尔是德国外交部长，此后国际局势已出现不少变化。这次会面，两人就影响国际和平与治安的威胁，尤其是乌克兰的严峻局势进行讨论。

维文说：“我们希望和平解决冲突，强调尊重各国主权、政治独立和领土完整的重要性，并维护国际法。新德有共同的战略观点。我欢迎德国深化与本区域的合作，期待与德国朋友加强两国与人民之间的联系。”

此行是施泰因迈尔在冠病疫情后首次访问亚洲，新加坡是他的第一站。哈莉玛总统今天将会见施泰因迈尔并设午宴招待他。

黄循财会见印尼财长慕燕妮

另一方面，黄循财也与到访的印度尼西亚财政部长慕燕妮会面，两人就地缘政治、关税方面的双边合作，以及数码经济与可持续金融等课题进行讨论。

黄循财上个月在四天的印尼访问行程中，与多位印尼内阁部长和地方首长会面，慕燕妮是其中一人。黄循财昨天发贴文说，他很高兴再次与慕燕妮会面，回敬她上个月给予的热情款待。

两人这次会面时，讨论地缘政治、新兴领域如数码经济和可持续金融等课题，也谈到印尼担任二十国集团（G20）的轮值主席国，以及如何加强全球疫情应对能力和复苏的议题。“很高兴能与慕燕妮密切合作，为这些广泛课题推进协作。”