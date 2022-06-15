陈诗龙： 推动绿色能源需本区域国家紧密合作

人力部长兼贸工部第二部长陈诗龙医生说，新加坡和印尼能和区域内其他国家，特别是亚细安国家，共同探讨气候变化行动合作计划，包括扩大碳信用和可再生能源国际市场和贸易活动，以及打造新供应链促进绿色能源相关贸易活动。

要落实绿色能源计划，不仅需要个别国家政府积极推动绿色举措，还需要区域内的国家之间进行紧密合作。

人力部长兼贸工部第二部长陈诗龙医生说，新加坡和印度尼西亚能和区域内其他国家，特别是亚细安国家，共同探讨气候变化行动合作计划，包括扩大碳信用和可再生能源国际市场和贸易活动，以及打造新供应链促进绿色能源相关贸易活动。

G20峰会可作为探讨绿色能源合作有效平台

他也认为，印尼将在11月举行的二十国峰会（G20），可作为探讨绿色能源合作计划的有效平台。

他说：“我们彼此之间展开紧密合作，共同商讨绿色能源合作计划是至关重要的，因为这类与可持续发展相关的多边交流讨论，特别是G20峰会，能提供清晰方向，让大家了解如何携手合作，同步推动绿色能源举措。这也让我们通过投资或创新方式，共同取得净零排放的良好成果。”

陈诗龙昨天（6月14日）是在“印尼—新加坡商业论坛”的研讨会上发表上述讲话。这项由印尼驻新大使馆和印尼工商会联办的活动，汇聚新印两国官员和商业领袖，商议新印在绿色能源和可持续发展的合作契机，以及印尼当前发展和投资机遇。

印尼经济事务统筹部长艾尔朗加（Airlangga Hartarto）同意说，印尼和新加坡在可再生能源项目，以及在水力、风力及太阳能发电等的研发，有许多合作机会。

印尼部长：实现能源转型需三要素

谈到印尼当前面对的能源挑战，艾尔朗加说，短期而言，印尼面对能源价格攀升等问题，这主要是俄乌战争所导致的暂时问题。长期而言，印尼必须逐步转向绿色能源，同时又要确保人民负担得起。

他说：“要实现能源转型，为人民提供他们负担得起的绿色能源，需要三个要素，一是采纳科技，二是达到经济规模效应，最后是通过绿色融资把这两者结合起来。”

艾尔朗加上月宣布印尼能源转型倡议，强调印尼承诺逐步减少化石燃料的使用。他也透露，在来临的G20峰会，印尼将向全球展示它的一些绿色能源项目。

对此，新加坡政府投资公司（GIC）首席投资官钟哲雄在会上说，印尼有潜能成为绿色能源领域的领先者，因为从天然资源层面来看，印尼能够开发水能、地热能、风能和太阳能等各类可再生能源，资源相当丰富。

他也说：“从需求层面来看，印尼正处于持续爆炸性增长态势，下来的强劲需求恰好能通过可再生能源得到满足。总的来说，印尼有不少吸引投资者关注的绿色能源融资机会。”