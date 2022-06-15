78岁的华族回教徒马明从事海内外慈善活动28年。她说：“只要我活着，就不会停止帮助任何有需要的人。”

只要在街上看到纸皮，她就会捡起来塞进面包车里。旁人提出疑问时，她自豪地告诉他们：“我加入了加龙古尼，我要把这些纸皮卖掉，然后再把钱捐给其他卖纸皮的老人。”

将一生投入慈善，78岁的华族回教徒马明从事海内外慈善活动28年。“只要我活着，就不会停止帮助任何有需要的人。”

马明被朋友熟知为“马丽娅”，在朋友眼中是个精力旺盛且慈祥的善心人。曾是一名教师及兼职记者的她已退休28年，但每日都忙于处理各个慈善项目，包括带领新加坡国立大学、南洋理工大学和新加坡管理大学的学生到中国进行社区服务活动，以及为菲律宾棉兰老岛难民寄送生活用品。规划项目、整理捐赠、向捐赠者汇报，几乎样样亲力亲为。

“我30多年前在云南旅游，了解到很多回民的贫困学生付不起学费，因此我决定将自己部分薪水捐给他们，供他们上大学。”之后，马明就与同样热衷慈善事业的弟弟马嘉辉正式开始他们在海外的慈善活动。

马明会将世界各地回教徒同胞寄托给她，捐赠的回教救济金（zakat）用于帮助云南、甘肃和贵州等贫困地区的回民，也会带团到当地进行慈善服务，如改进卫生系统、修建学校等等。

她说：“修建厕所是我最自豪的项目。我一位朋友的盲人母亲曾不小心跌入坑厕中，让我意识到我需要开始改善他们的卫生系统。”

马明带领大学生参加海外义工服务10年，她说：“我有义务带领他们走出舒适圈，开阔他们的视野，帮助有需要的人。”

带团到甘肃探访孤儿院是马明疫情前最后一次到中国。“我很怀念那里的朋友，也感恩在当地协调员帮助下，我还能通过视讯来监督项目进度。”

她说：“活着的意义就是帮助比自己不幸的人，看到不平等的就要把它拉平，让社会更安宁，才能和自己有个交代。希望我的初衷不要被误解。”