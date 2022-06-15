摇转木珠二十载 乌节路上永远的呼啦伯

乌节路的“标志”、一代新加坡人的记忆，表演木珠呼啦圈二十年的阿伯胡豪其于今年6月5日去世。

在外人眼中，胡豪其是不论晴雨，每周准时出现在乌节路的阿伯。在家人眼中，他是个怎样的人？胡豪其女儿接受zaobao.sg采访，讲述父亲不为人知的一面。

胡豪其女儿说，爸爸虽然小学没毕业，但十分热爱学习，尤其热爱学英文。“我的印象就是他总是会手上拿着一个字典，就坐在桌子上看英文报和华文报，自己学翻译，看不同的中文跟英文的版。他自己一个字一个字地学，直到完全可以跟任何人用英语沟通。”

“爸爸也是一个很有知识的人，他会看跟哲学有关的书籍，还可以跟人谈柏拉图和苏格拉底。”

通过与人交谈，胡豪其在乌节路交了许多朋友。从高岛屋的员工、伊丽莎白医院的医生和护士、道路清洁大叔，到只待不久的医疗游客，“他认识每个人，这就是他的生活”。

胡豪其把乌节路当成了家，周末尤其是“黄金时间”。而对周末才有空一聚的家人来说，“见爸爸需要很早很早跟他预约。久久来一次，也是吃了就匆匆走了。”

疫情期间，胡豪其有很长一段时间无法到乌节路表演。他女儿说，“突然间把他带出他最心爱的地方和他那些熟悉的面孔，对他的打击太大了。”

疫情好转后，胡豪其再次回到乌节路。但由于身体状况欠佳，核心肌肉不够，他再难找到往日的平衡。

5月28日是胡豪其最后一次在乌节路表演。在外人看来，那天的阿伯比往日严肃。可在女儿看来，并不是父亲不开心，其实他只是在非常专心地摇呼啦圈。

去世前一周，胡豪其都未再回到乌节路。现在回想，胡豪其女儿说，这已经是父亲的状况亮起红灯。

“当我在最后一晚见到他时，他已经不一样了。不仅仅是身体状况，也有精神问题让他失去了活力。他再也不能获得那种快乐，再也不能分享自己的热情，他感觉自己再也不能表演呼啦圈了。”

“我们家人的安慰就是，他现在一定在一个更开心的地方，玩着呼啦圈，跟我们竖起大拇指，像照片里的那样。”