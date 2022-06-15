抗击伊蚊就靠这细菌？

骨痛热症疫情来势汹汹，今年本地已累计超过1万5000起病例，是去年5258起的两倍多。6月是骨痛热症的高峰期，每周病例可能超过2000起，打破2020年的最高纪录。

新加坡今年首次举办亚洲骨痛热症峰会，永续发展与环境部长傅海燕6月15日在会上宣布扩大伊蚊绝育试验计划（Project Wolbachia），在八个新的地点释放带有沃尔巴克氏菌（Wolbachia）的雄性伊蚊，从而抑制伊蚊数量。

用细菌对抗伊蚊，有用吗？

国家环境局自2016年推出伊蚊绝育计划，2019年设立蚊子繁殖设施以来，培育了2亿多只带有沃尔巴克氏菌的雄性伊蚊，并在计划试行区的组屋楼层与走廊释放。这些伊蚊会和传播骨痛热症的雌性伊蚊交配，产下无法孵化的卵。

伊蚊绝育计划早前在淡滨尼和义顺取得成效。在释放雄性伊蚊后的一年，两个试行区的伊蚊数量减少了98%，骨痛热症病例下降了88%。

哪些地区下来将试行伊蚊绝育计划？

伊蚊绝育计划刚推出时仅覆盖39座组屋街区与3900多户家庭，六年来逐步完成五个阶段的试行。

今年4月起，当局在多个地点释放雄性伊蚊，包括义顺、淡滨尼、蔡厝港（吉丰）、武吉巴督（丰加北）的约1800座组屋，以及马林百列占地5平方公里的有地私宅区，总体覆盖的住户达16万户。与其他未试行计划的居住区相比，这些地方的骨痛热症病例少了70%。

伊蚊绝育计划下个月起会扩大至八个新的地点，分别是勿洛北、勿洛蓄水池、油池、芽笼、后港、榜鹅、盛港和兀兰，涵盖1400座组屋。计划扩大后将覆盖全岛三分之一的组屋，住户多达30万户。试行区也包括一些私宅区和建筑工地。

当局会在住宅区内和组屋走廊释放雄性伊蚊，每周释放两次：周一和周四早上，或周二和周五早上，不同试行区时间不一。当局会在释放伊蚊前通知区内住户。

带菌伊蚊对人体健康有害吗？

普通伊蚊的体内没有沃尔巴克氏菌，研究人员需要将这种细菌注入伊蚊的卵子，才能培育出带菌伊蚊，它们长大后便可在繁殖设施自行生育。新加坡是第一个在高密度热带环境下使用沃尔巴克氏菌科技的国家。

环境局于2019年在宏茂桥设立伊蚊繁殖设施，每周可培育150万到200万只雄性伊蚊。随着伊蚊绝育计划的扩大，每周培育的雄蚊也会大幅增加至500万只。当局也和本地起步公司Orinno Technology共同研发了高密度养殖系统，养殖伊蚊的速度比以往的人工繁殖快40倍。

沃尔巴克氏菌是自然界里常见的寄生微生物，存在于60%的昆虫体内，不会危害生态环境。雄性的带菌伊蚊也不会叮咬人或传染疾病，对人体健康没有危害。

住在计划试行区，误把雄性伊蚊拍死怎么办？

如果你住在伊蚊绝育计划的试行区，放心，你可以继续如常灭蚊。

抑制伊蚊滋生，还能做什么？

傅海燕指出，伊蚊绝育技术不是灵丹妙药，须结合社会努力才能抑制伊蚊滋生。“个人和社区的责任与行动，终究还是控制骨痛热症最关键的因素。”

公众可以定期在家进行“灭蚊五步骤”：铲松家中植物干硬的泥土；清空花盆的托盘；倒翻水桶，擦拭桶沿；更换花瓶里的水；疏通屋顶的檐槽和沟渠，放入灭蚊药。

骨痛热症病例今年3月开始激增。截至6月14日下午3时，本地1月至今累计1万5075起病例，全国有396个活跃的骨痛热症集中区。

骨痛热症的症状包括：突然发烧，持续两到七天；剧烈头痛；关节与肌肉酸痛；皮疹；晕眩与呕吐；鼻子或牙肉出血；皮肤容易擦伤。环境局建议出现以上症状的公众尽早求医。

2020年是本地有记录以来，骨痛热症疫情最严重的一年，共有3万5315起病例，造成32人死亡。