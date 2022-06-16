跨国企业有哪些工作与生活和谐的安排？

人力资源顾问表示，跨国企业推行的种种工作与生活和谐举措，不仅能让雇员从中受益，雇主也将因为拥有一支更快乐、更专注工作的团队，而减少雇员流动和招聘成本，同样获得好处，打造双赢的局面。

索尼新加坡的部分团队有一种不成文的文化——下班时间一到就停下工作。在这之后，任何员工都不会发送或回复工作相关的通信，企业也鼓励每位雇员下班后好好休息或去运动。

索尼营销部门助理经理林子杰表示，多亏了这些工作与生活平衡举措，有一位男同事得以追求烹饪的爱好，能为家人做饭，而另一位同事也开始定期锻炼。

需要待在家里等待接收快递，或者去学校接孩子吗？没问题。在索尼，雇员可以在有需要时，向管理层提出灵活的工作安排。灵活安排的关键在于提高工作效率和企业生产力。在特定日子居家办公的请求也经常会被妥善考量。

在跨国企业拥有五年工作经验的卡维库马（Kavickumar Muruganathan）指出，在其他跨国企业中，整个营业部门放假一天——“停工日”的安排越来越受欢迎。

他表示：“这些举措旨在为雇员提供更多的个人或家庭时间。但更重要的是，它们缓解了雇员不在公司时‘担心错过什么’的焦虑。”

同为工作与生活大使的卡维库马（左）和林子杰（右）正在工作场所推行更健康的工作与生活和谐文化。（图/人力部）

雇员对未来职场的期许 出现根本的转变

过去两年，冠病疫情迫使世界各地的企业实施灵活工作安排，例如远程办公、混合的工作模式以及错开上下班时间。这些措施从根本上颠覆了传统的朝九晚五、以办公室为中心的工作模式，并随之在后冠病时代，改变了雇员对未来职场的期许，重视如何将工作融入生活的安排。

例如，市场研究公司Ipsos在2021年5月至6月，联合世界经济论坛（WEF）进行的一项调查发现，77%的受访者认为，在后冠病时代，在要求雇员回办公室工作这一方面，雇主应继续保持灵活的做法。其中，新加坡人希望每周五个工作日中平均有三天居家办公。

随着雇员出现职场倦怠和心理健康等问题受到关注，这类灵活工作安排已成为雇主促进工作与生活和谐的核心考量。

根据劳资政公平与良好雇佣联盟（TAFEP），工作与生活和谐指的是个人能够实现职业和个人志向的状态。随着雇员的工作和私人生活的界线变得越来越模糊，这一点显得更为重要。

除了灵活工作安排外，休假计划和雇员支持的举措，如辅导项目、健康和保健项目等，也有助于实现工作与生活和谐。

作为一名获得认证的心理健康同侪（peer-to-peer）支持者，林子杰志愿在索尼的工作场所、安全、健康与安保委员会提供服务。他通过培训学会了如何察觉焦虑的迹象并及时提供心理疏导。通过在他的团队中倡导维护心理健康，林子杰致力于打造健康的工作场所文化，并将其渗透到整个企业中。

因为周围有许多不同国籍的同事，他见证了旅行限制对团队成员造成的心理负担。他表示，这场疫情让他看到了倡导工作与生活和谐的迫切性。

去年，他报名成为劳资政公平与良好雇佣联盟的工作与生活大使（Work-Life Ambassador），分享了自己的经验，并激励其他企业领袖在各自公司打造更具工作与生活和谐的职场。

同为工作与生活大使的卡维库马也有同样的看法，他说：“疫情改变了我们的工作方式，工作与私人生活的界限变得模糊。我相信，雇主倡导工作与生活和谐并帮助他们的雇员实现这一目标是至关重要的。”

六步骤 建立工作与生活和谐的文化

工作与生活大使兼咨询公司aAdvantage Consulting执行总监魏淑庄分享如何开始推行：

1. 收集反馈

首先，分析企业劳动力的档案，并向职员和主管收集反馈，了解他们遇到的工作与生活挑战。这一点可以通过问卷或焦点小组来完成。

2. 确认工作与生活策略

分析调查结果，并确认雇主可以在哪些领域支持雇员。筛选出可行的灵活工作安排和其他工作与生活策略，以支持不同工作岗位的雇员，同时确保策略能符合业务的需求。

3. 展示实例

向高层展示实施工作与生活策略的企业方案，以及这些策略如何与企业的人才策略方向一致。提出实施新政策的方法，并寻求高级管理层的支持。

4. 提供资源

让主管参与设计合适的工作与生活政策和措施，并确保他们具备所需的资源、工具和信息。

5. 找到能胜任的领袖

让高层从领导团队中选出能有效沟通并深受同事尊重的个人，由他们与雇员交流工作与生活和谐的话题。

6. 寻求反馈 以便改进

不断地向雇员寻求反馈，了解新策略能否解决他们的工作与生活的挑战。

雇主也能直观受益

去年，73%采用灵活工作安排的企业表示，它们可能会在后疫情时代继续提供这些工作安排的选项。一个令人鼓舞的现象是越来越多雇主优先考虑雇员的福利和身心健康。

专家指出，创造工作与生活和谐的文化所带来的长远利益，远远超过在这方面的初始投资。

工作与生活大使兼人力咨询公司Resource Consulting执行董事邓曼霞表示，促进工作与生活和谐并不意味着一定要牺牲公司的文化和特性，这是许多人至今仍持有的误解。事实上，支持工作与生活和谐的雇主，往往拥有一支更专注、更高效的团队。

她补充道：“低缺勤率、低雇员流动率以及相应招聘成本的降低，也将节省更多成本。雇主还将从竞争对手中脱颖而出，提升雇员的价值主张，并能更好地吸引和留住人才。”

她表示，与较小的企业相比，跨国企业通常也有更多资源用于评估雇员的专注度。这有助于对企业的工作与生活策略进行评估，并提升这些策略的效率。对那些资源有限的企业来说，焦点小组（focus group）和简单的民意调查也是不错的选择。

对于希望在企业内部实现工作与生活和谐的倡导者来说，林子杰建议他们先从无需开销的举措做起，然后在取得有形的成果后，以此为基础，提倡工作与生活和谐的职场策略。

他表示，在索尼，一些看似微不足道的工作与生活和谐举措，例如，不鼓励在下班后发送工作相关的通信，有助于在公司内部培养信任与团队精神的文化。

他解释道：“我的组员通过群聊来分享个人爱好和家庭轶事，这让我们逐渐成了朋友，而不仅是同事。”

“今年，在我回营训练期间，他们都很乐意帮我分担工作。对我个人来说，也更愿意为团队付出更多努力。”

归根结底，他表示，企业采取长期措施来投资工作与生活和谐至关重要。

他进一步说道：“企业的声誉和品牌需要花费时间和精力来打造。企业需要勇于投资人力资源。毕竟，企业中的人才是你最重要的资源。”

对工作与生活和谐充满热情？加入工作与生活大使计划，这是一项由劳资政公平与良好雇佣联盟发起的倡议，旨在结合企业领袖、人力资源从业者和职场人士，在工作场所推行更健康的工作与生活和谐文化。

【本文由人力部呈献】