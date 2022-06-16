挑战自我当飞轮车教练

吴嘉敏大学毕业成为一名牙医后，负责到不同学校的流动牙医诊所为学生看诊。工作之余，她抱着尝试的心态，报名参加飞轮健身车课程。今年2月，她正式成为一名飞轮车教练，一周执教三次左右，每次50分钟。

办公时间的吴嘉敏是一名身穿白袍的牙医，下班后，她摇身一变，成为脚踏“飞轮”的教练。正是这两份截然不同的工作，让她得以挑战自我，充分体验生活中的不同乐趣。

大学毕业成为一名牙医后，吴嘉敏（23岁）负责到不同学校的流动牙医诊所为学生看诊。“学生时期我就记得到牙医巴士上看诊，现在轮到我为学生们服务，我觉得很有意思，也很有意义。”

工作之余，她抱着尝试的心态，报名参加飞轮健身车（Spin）课程。“第一节课后我简直累坏了，但很有满足感，让我想要继续挑战自己。”

就这样，吴嘉敏踏上了飞轮之旅，并在短短半年后就成为了SPYN.sg的一名兼职教练。她坦言，在接到成功应聘的通知后内心十分犹豫，父母也一度劝阻她。

“教练不仅须要全程示范，还要带动大家运动的气氛，给人的印象是非常健壮、活泼开朗的。”

吴嘉敏自认体力不佳、性格内向，但她还是不想错失这难得的机会，于是咬咬牙决定尝试。

今年2月，她正式成为一名飞轮车教练，一周执教三次左右，每次50分钟。短短几个月内她就完全适应，现在已经可以自如地带领10多名学员，随着音乐和灯光的转变，在飞轮车上奋力骑行、挥洒汗水。

作为飞轮车教练，吴嘉敏最大的满足就是能够鼓励新学员不断自我挑战，让他们越来越强壮和自信。

回顾自己从新手到教练的转变，吴嘉敏笑称以前的自己看到现在的自己应该会“惊呆了”。

“我很庆幸自己当初勇于尝试不一样的东西，生活也因此更加多彩。”