继母屡遭羞辱生怨 教8岁女下药害生母

不满丈夫前妻经常羞辱自己，越南女让继女“下药”害自己生母，还要闷死对方。

被告今早（6月16日）承认一项教唆继女下药毒害丈夫前妻的罪名。

根据案情，被告在2018年嫁给44岁的本地男子，对方与前妻育有一名8岁女儿，离婚后轮流照顾她。

丈夫前妻一直把被告当小三，常发简讯骂她，还会在网络上羞辱她，两人的关系因此非常恶劣，被告心生怨恨。

2020年1月4日，被告问继女，在生母面前怎样称呼自己，结果她回答“姐姐”。由于被告把继女视如己出，对答案感到非常失望，因此开始发脾气，不再和继女说话。继女慌张，想讨好被告，表示想做出弥补。数天后，被告称在气头上，又想起丈夫前妻的诸多不满，因此拿出一颗自己的抗焦虑药丸，磨成粉后装进透明塑料袋。她将药粉交给继女，让她找机会往自己的生母要喝的水里下药。

被告称她越想越生气，还交代继女看到对方昏厥后，将她翻过来，或者用枕头把她闷死。

继女记下被告的吩咐，将“白粉”藏在书包，决定找机会下手。同月25日，继女在自己生母家中住时，将白粉倒进水里，但被生母察觉，才揭发罪行。

越南女称只是在说气话，没想到8岁女孩把话当真，按她的吩咐下药，幸好被人发现。

完整报道，请翻阅2022年6月16日的《新明日报》。