本地飞中国航班少 单程飞厦门机票破万元

从我国飞往中国航班少、票又贵，有单程机票飙至超过1万元，就连廉价航空酷航这两个月票价也要价至少4000元，受访游子无奈表示，即使想要也订不到。

自两年前疫情暴发以来，中国就关闭了边境，从各国飞往中国的许多航线随即取消，仅存的航线班次也大大减少至每周只有一班。如今疫情在全球有所减缓，不少国家已逐渐开放边境再度迎接旅客，然而中国仍未完全重开，而往返新中的机票一票难求，且价格翻倍。

在本地工作多年的游子赵阳（25岁，股票分析师）2月间因担心下来机票难买，当时就先以2500元购买了新航机票打算下周返上海探望家人。近来在为友人查询时，发现下来几个月一直到年末的机票完全订不到，相信早已全被抢购。

另一名游子郑小姐（25岁，文员）上个月刚从福州探亲回返我国，她说，以往乘坐厦门航空往返福州只需500元，且班次选择非常多。

“疫情暴发后，不仅机票价格翻倍，班次也减少很多。以前每天都会有很多来回福州的航班，现在每周就只两天有航班，一天才一班。不仅如此，我也发现机上提供的餐饮也变得简单了，以往会提供的饭类餐食现在都以面包类的轻食代替。”

《新明日报》记者今早（6月16日）上网查询，发现以往飞抵中国许多城市的新航，目前只有每周各一班往重庆和上海的航班，而下来几个月均没有票可出售，往上海要到12月26日后才有票，最低票价为3214元，而往重庆则至明年初均已无法订购。

另一航空公司厦门航空目前只有往返厦门的航班，然而今年下半年仅剩八月一班次的机票可买，单程价格要1万3900元。回程机票的价格也不菲，单程价格至少1031元。而下来七八月将开通的每周一班从中国其他城市飞往本地的航线，包括厦门、北京、长沙、重庆、上海和杭州，目前单程售价都要至少1897元。

疫情前飞抵中国不少城市的廉价航空酷航目前也仅开通往返南京、广州和天津的航线，下来两个月月间从我国出发的单程机票都要至少4704元，本月往南京的机票甚至要6523元，且都不含行李托运和餐饮。

完整报道，请翻阅2022年6月16日的《新明日报》。