本地5月迎来近42万人次入境旅客

我国的入境旅客持续增加，5月份超过40万人次，不过相比于冠病疫情前平均每月150万人次仍有很大的距离。

根据新加坡旅游局官网的最新数据，5月份的入境旅客有41万8310人次，比4月份的29万5100人次增加超过12万，也是连续四个月攀升。

新加坡旅游景点协会主席张俊光博士受询时说，一些景点业者反映，5月访客量达到疫前约五六成的水平，当中有很多是外国游客。

Tribe特旅精品旅行社接到的外国旅客咨询和预订日益增加，其中好多来自印度尼西亚、马来西亚、澳大利亚和美国。旅行社合伙人兼合作总监刘育松说，5月份的咨询量是之前的四五倍，随着航班和机位持续增加，下个月又开始进入暑假季节，预计增长会更显著。

“我们把注意力转向国际旅客，因此加强了与海外代理商和广告商的合作，国内客户则侧重企业。”

不过，入境游客持续增加并不意味着旅游业已经走出了困境。张俊光强调，如果复苏不能持续，反而会给景点业者带来更多挑战。

印尼是最大客源国

“因为少了政府援助，我们希望有更多游客到访，使门票收入继续增长。但我们很谨慎，不敢太早扩大业务规模。因为水电、人力和其他第三方供应商的成本不断上涨。我们也无法再承受一次边境管控或大规模的旅游限制。”

印尼目前是我国最大客源，5月共有8万6720人次入境，4月有5万8330人次；排第二的是印度游客，共5万9180人次，4月有4万1080人次。马来西亚游客排第三，有4万3170人次，4月有2万5320人次。

2019年的数据显示，中国访客达363万人次，是我国最大的客源地；不过，中国至今仍严格管控疫情限制了人员流动，今年5月仅7150人次到访，排第12。

张俊光说，中国游客回流还得等上一段时间，而到时他们也可能选择到东南亚其他国家，因此不同客源地的复苏会不同。

联昌私人银行经济师宋生文也说，由于中国还没有开放，中国访客暂时还无法恢复至疫前水平。他指出，虽然眼下看来旅游前景大有改善，但业者也必须关注潜在风险。“通货膨胀和商品与服务成本不断上涨，旅客在最初的报复性旅行之后，对于下一次旅行可能会再三考虑。下来应该注意游客增加的势头能维持到什么程度。”

新加坡导游协会指出，许多导游也接获更多询问，包括来自区域内国家如印尼、泰国、越南等。他们做好接待外国游客的准备，包括更新有关景点与美食的信息。

乌节路商联会则准备以新点子吸引游客，例如策划多个年终庆祝活动，包括“乌节圣诞大街欢”。

今年的新加坡热卖会配合9月底的一级方程式赛车（F1）新加坡大奖赛，改在9月9日至10月10日举行。