俄乌战争及地缘政治彰显一体化价值 维文：印度是亚细安自然互补合作伙伴

印度和亚细安各国越能互联互通、降低关税与贸易壁垒，以及促进商品和服务的流动，对各方的好处就越大。我国外交部长维文医生指出，俄乌战争以及区域地缘政治的动荡再次彰显亚细安和印度经济一体化的价值，印度也是亚细安自然互补的合作伙伴。

维文本月15日至17日出访印度新德里，与印度外长苏杰生（S. Jaishankar）共同主持亚细安—印度外长特别会议，他昨天下午也通过视讯方式接受新加坡媒体联访。

回答《联合早报》关于印度与亚细安要如何联手应对粮食与能源短缺的问题时，维文指出，俄乌战争对全球粮食的供应与价格，以及能源售价造成冲击，但印度在应对国内食物价格上涨问题的同时，也是一个产粮大国。

维文说：“如果当地今年的雨水充沛、收成良好，印度是有可能继续大量出口粮食的。我们当然期待印度能够向东南亚及其他地区出口更多粮食。”

印度是世界上出口最多大米的国家，它去年的农产品出口相比前一年也增加了接近两成。

至于一些人认为印太经济框架（Indo-Pacific Economic Framework，简称IPEF）启动之后，亚细安对印度来说将不再那么重要，维文不同意这种说法。

他指出，随着印度经济的增长，以及它在印太地区扮演更重要的角色，身处亚太和印度洋之间的东南亚对印度将更为重要。“对印度具有战略意义的不只是印度洋，也有亚太地区，亚细安正好在这两处之间。”

维文也说，昨天上午举行的外长会议肯定了亚细安和印度经济一体化带来的契机，包括在数码、绿色科技和永续发展等领域的合作机会，这让他更加坚信亚细安对印度将更重要。

“这不只是我一个人的观点，也是印度政府的看法。”

根据亚细安和印度外长昨天发出的联合声明，印度有意修建一条连接缅甸和泰国的高速公路，并在未来东向连接老挝、柬埔寨和越南，加强与这个区域的连通。

亚细安—印度外长特别会议是为纪念亚细安和印度建立对话关系30周年而召开，出席会议的包括亚细安各国外长、亚细安秘书长林玉辉，以及印度外长。不过，缅甸代表没有出席，会场空出一张椅子。

维文昨天也同其他亚细安外长及亚细安秘书长林玉辉，会见了印度总理莫迪。

印度有意修建一条连接缅甸和泰国的高速公路，并在未来东向连接老挝、柬埔寨和越南，加强与这个区域的连通。