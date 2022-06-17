早报团队与《远见》展开调查 了解不同世代人看法

个人的成长经历、生活体验和时代背景，种种因素塑造了人们成年后的价值观和对事务的看法。正因如此，出生于不同时代的人想法一般存在着代际差异。

《联合早报》与台湾《远见杂志》合作进行“2022世代价值观调查”，希望通过问卷调查的方式，了解各世代的人如何吸取信息，以及对公共和国际课题的看法。

例如，公众在面对物价上涨时如何开源节流、对成功的定义、如何看待俄罗斯和乌克兰之间的战争，以及对政府的冠病防疫政策满意度等。这是一项匿名调查，填写时间约5分钟，所收集到的答复仅供内部统计分析，不会个别公开。

有兴趣完成问卷调查的公众，可以上网bit.ly/ZBxGVM_survey2022。

这是《早报》和《远见》第三次合作进行跨地区调查，距离上一次合作时隔五年。

2015年，《早报》和《远见》，连同北京的零点研究咨询集团，以及香港大学民意研究计划，完成了“四地华人社会进步指标调查”。从政府施政、国会效率、媒体可信度和贫富分配等九大指标，观察四地华人社会的进步程度。

2017年，两家机构再次合作，与上海东方传媒集团旗下《第一财经》和香港教育大学香港研究学院一起，进行了“四地青年反转力”调查，了解青年实现梦想的能力，以及对社会经济前景的态度。