中学时爱看烹饪题材港剧，大学修读烹饪课程，李梓良毕业后当上糕点师傅，四年前再转换跑道，到厨师学院担任讲师。

原本在酒店担任糕点师傅的李梓良（30岁），在四年前转行执教鞭，希望帮助学生提升技能，并向他们灌输正确的价值观。

他在中学时爱看烹饪题材的港剧，促使他在大学修读烹饪课程，更在毕业后当上糕点师傅。由于想借助烹饪知识来帮助更多人，李梓良在约四年前，毅然转换跑道，在本地一家厨师学院担任讲师。

“在我的成长过程中，我并不是那个最听话的孩子，但很庆幸的是，我遇到了非常有耐心、愿意指导我的导师。这让我深受启发，想从事有意义的教育工作。”

李梓良去年加入工艺教育西区学院，目前教导修读面包与糕点制作国家工教局证书（NITEC）课程的学生。除了传授制作糕点的手艺，他也注重青少年的品格发展，尽力帮助他们发挥潜能。

“我经常在课堂上向学生灌输核心价值观，我也会问学生，他们今天要如何过得比昨天更好？我会让他们知道自律是很重要的，只要肯努力学习、虚心求教，就能取得进步。”

在疫情前，李梓良每年也会到国外进修，报读巧克力制作与雕塑，以及烘培课程等。他坚信，教育工作者必须不断提升技能，才能自我增值，从而更好地协助学生发挥所长。

上个月，李梓良与烹饪技能 （西餐）NITEC课程毕业生林佳儆参加2022年全球糕点厨师挑战赛（Global Pastry Chef Challenge），并摘下糕点厨师冠军。

他说：“我希望可以带领学生参加更多比赛，让他们通过每次参赛的经历，意识到输赢其实并不是一切，关键是比赛结束后，我们要对学习新事物保有热忱，继续努力进步。”