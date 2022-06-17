义顺咖啡店4000万元易手 尺价高达9361元

连续两个月出现天价交易！继淡滨尼后，义顺一咖啡店以4000万元易手，虽未破收购价记录，但尺价冲破9000元成近来新高。

《新明日报》昨天（6月16日）报道，淡滨尼21街第201座的咖啡店，以4168万2168元易手。这间咖啡店面积约6501平方英尺，尺价约6411元。《新明日报》步步追踪并探知，上个月也有另一名买家为义顺81街第848座咖啡店申请房地产转售禁令，并以4000万元易手。尽管，面积约4273平方英尺的义顺咖啡店的成交价未破淡滨尼咖啡店的收购价，尺价却高达9361元，逼近五位数。

买家：收购好时机 看中24小时运营

《新明日报》记者过后联系上这名买下义顺咖啡店的买家，涉足饮食业多年的他说，由于收购程序未完成希望保持低调，不愿身份曝光。

买家说，这次的交易价是他目前的最高交易，决定在这时候收购是认为疫情已持稳，是个好时机。

“我是看中这间咖啡店的组屋密集度、靠近地铁站，并设于邻里内，地点十分方便与集中。另外，吸引我的也是它24小时的运营，说明这里24小时都会有人流。这里也是基层的集中地，饮食都以薄利多销的方式服务居民。”

买家也说，长远来看，政府近年来大力提倡邻里购物，以及各方面的大力推动，也让企业家能更安心与有信心经营，并进行这样的长期投资。

尺价媲美乌节路 投资者有信心

地产公司ERA产业研究咨询部主管麦俊荣受访时指出，尺价高达9361元，差不多是乌节路分层地契购物商场（Strata-titled Mall）第一层楼商店的价格。

咖啡店业界人士透露，这相信是近年来的新高。麦俊荣说“这类乌节路商店的尺价通常介于4000元到1万2000元，但面积不比义顺咖啡店来得大。”

他也说，现在似乎有高价购买咖啡店的趋势，或许因为大家已开始与病毒共存，也将生活逐渐调适回到疫情前的生活。“投资者在看到这个情况，以及生意慢慢回升，就更有信心，认为现在是进场购买的好时机。”

地点好人流高 摊位租金将涨

买家受访时说，摊位租金将起，但会和个别摊主商谈。

记者昨天走访义顺这家咖啡店，发现傍晚时分不少摊位都出现人龙。管工莫小姐说，之前当义顺其他地方还未有超市前，咖啡店对面的超市是区内居民会蜂拥而来的地方。

“这里地点真的不错，人流高，摊位的更换率不高。我们这里70%是回流的熟客。曾经有客人住红山，觉得我们的食物好吃，也搭巴士老远到这里用餐。”

经营啰惹摊位的韩先生则说，这里人潮向来很好，但也要看租金增加多少才决定是否有能力继续留下营业。

麦俊荣认为，买家在高价收购咖啡店后，应该在提高租金与销售额或许下降之间取得平衡。

“在高价收购后，租金难免上涨，买家这时就需要谨慎应对。否则将租金提高太多，或会使受欢迎的摊位撤离，影响日后生意。”