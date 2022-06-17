为什么要捐血？得奖献血者告诉你！

受疫情影响，本地2021年的捐血人数是这五年来最低的；而捐血群众中，尤以青年与女性捐血者为数最少。

6月14日是世界献血者日，新加坡红十字会与卫生科学局配合这个日子举行仪式，表扬本地1834名冠军献血者与25个流动献血主办方，感谢他们对2021年全国捐血计划的宝贵贡献。

这次的荣耀奖（Champions of Champions）有38名得主，当中的徐玉珍（房地产经纪）已连续捐血44年，共捐出130袋血。

她也是今年新加坡红十字会荣耀奖唯一的女献血者。

徐玉珍受访时透露，女捐血者向来为数甚少，而她的坚持，是因为家族的传统。

徐玉珍说：“父亲常告诉我们，救人一命，胜造七级浮屠；若有能力挽救他人的生命，就要尽力而为。我的九个兄弟姐妹都有捐血的习惯。”

44年不曾间断的捐血历程中，徐玉珍试着邀约更多女性来捐献。她说：“我尝试向同事们介绍，她们总是说我自己的血都不够用，我来月经感觉要晕倒了，所以真的很难劝女性来捐血。”

“而且很多女性想保持苗条的身材，所以她们会吃得很少又吃得不健康，所以这是个恶性循环，你的血细胞指数自然会很低，无法捐血。”

另一名得奖者是新跃社科大学（SUSS）学生廖永盛（23岁，市场营销系一年级），他是今年新加坡红十字会捐血铜奖得主，也是其中一名最年轻的得奖者。他七年来捐献了29袋血。

廖永盛说：“我小时候，妈妈常进出医院动手术，常常都会需要输血。这让我在14、15岁时就想捐血救人。但是最低捐血年龄是16岁，所以我16岁生日那星期就自己去捐。”

不但如此，廖永盛还极力号召同学、朋友去捐血。他说：“我在中学，到理工学院、大学念书，甚至当兵，都会很努力地叫他们一起来捐血，差不多找了20多人来捐。”其中有两名朋友也和廖永盛一样，变成了长期捐血者。

他说：“我自己是觉得捐血有一种很大的充实感，因为我花那一点点时间就可以做到挺大的贡献，因为一袋血可以救三个人。”

根据卫生科学局的数据显示，十年前捐血者当中差不多有33%都是16到25岁的青年，可是这个数字到了2021年仅剩20%。

身为长期的青年捐血者，廖永盛说：“青年捐血者人数每年都在减少，新加坡人口老化是其中一个原因，老人不可以捐，所以年轻人更需要尽责，应该过来捐血。”

这两年因疫情起伏不定的缘故，公众减少外出，也不那么主动前去捐血。

除此之外，国家血库不允许人们成群去捐血，海外归国的人也要等七天后才能捐血。而冠病患者确诊后更要等28天才能再次捐血。种种因素导致去年捐血人数相较往年，大幅度减少。

受疫情影响，本地2021年的捐血人数是近年最低（制图/洪惠贞）

卫生科学局按新加坡统计局的数据计算出，2018年本地公民与永久居民捐血者比率为1.84%，2019年为1.87%，2020年是1.78%。去年的数据是近年最低的，近400万本地公民与永久居民当中，只有1.73%捐血者。

而捐血者当中，相较男性，女性略少，只占39%。跟首次捐血者和定期捐血者相比，青年捐血者只有20%。

捐血群众中，尤以青年与女性捐血者为数最少。（制图/洪惠贞）

新加坡红十字会将走进社区和校园，举办宣导教育活动，与大众分享献血知识，鼓励更多人定期献血。在本地，16岁至60岁的人都可以献血。

红十字会也在手机页面新推出手机游戏（Iron—Rich food dash），用游戏介绍高铁质食物，让公众了解，哪些食物有助于增加血液中的铁质。同时，今年也开放让公众参与压力球的设计，未来去捐血的人都能领到新设计的压力球。