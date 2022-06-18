人力部：首季多4万2000人就业但人力仍紧缩 3月有12万8100职缺创新高

人力部发布的《2022年第一季劳动市场报告》显示，今年第一季有1320人被裁，相当于平均每1万人有六人被裁退。这是人力部搜集这方面数据以来，被裁人数最少的一个季。被裁本地居民，即新加坡公民和永久居民中，半年内重新就业者，从去年第四季的67%上升至72%，是自2015年以来的最高水平。

边境全面重新开放、外籍雇员逐渐回流，我国今年第一季的总就业人数增加4万2000人。虽然就业情况持续改善，但人力依然紧缩，仅在今年3月，就有12万8100个职缺待填补，创下新高。

人力部昨早（6月17日）发布的《2022年第一季劳动市场报告》显示，今年第一季有1320人被裁，相当于平均每1万人有六人被裁退。这是人力部搜集这方面数据以来，被裁人数最少的一个季。被裁本地居民，即新加坡公民和永久居民中，半年内重新就业者，从去年第四季的67%上升至72%，是自2015年以来的最高水平。

今年3月，我国劳动人口近344万人，总就业人数增加了4万2000人，当中3万6000人是非居民雇员，反映出雇主正填补更为依赖外籍雇员的职缺。不过，同冠病疫情暴发前的2019年12月相比，非居民就业率减少15%，居民就业率同比增加3.9%。

报告指出，大部分职缺出现在建筑和制造业，这类工作主要雇用客工。金融服务、资讯通信、公共管理和教育及专业服务的职缺，主要聘请的是本地的专业人士、经理、执行人员和技师（PMET）。然而，与去年第四季职缺增幅高达17%比较，今年第一季9%的增长速度已放缓。

工作对求职者比例达2.42 创1998年以来新高

总失业率也稳健下滑至2.2%，回到疫前水平，其中居民和公民的失业率，分别是3.0%和3.1%。在职缺持续增加、失业人数又减少的双重影响下，工找人的比例达2.42，创下1998年以来的新高。换言之，每名求职者有超过2.4份职缺等着他填补。

人力部长兼贸工部第二部长陈诗龙医生昨天在面簿贴文，对今年首季劳动市场持续改善表示欣慰。他说，随着政府今年4月起大幅放宽边境限制，预计非居民雇员将逐渐流入，有助缓解未来几个月的劳动力短缺问题。

不过人力部也提醒，外部经济环境恶化，包括俄乌冲突胶着削弱了本地一些外向型行业的需求，可能会导致未来劳动力需求放缓。因此，企业应继续推进重组和转型，保持竞争力。

与此同时，政府也会继续支持企业提升本地劳动力，协助他们适应新的增长领域和满足劳动力需求。

陈诗龙强调，劳动力发展局和全国职工总会就业与培训中心（e2i）会持续协助求职者，寻找合适工作。

新跃社科大学商学院副教授特斯拉博士受访时说，报告未反映最新劳动市场发展，如近期陆续有科技和金融科技公司裁员，他认为可谨慎看待下来就业情况，包括居民就业人数很难持续上升。

他指出，本地居民的劳动参与率已相当高，这次总就业人数增加主要是因为引进了更多外籍雇员，目前也没有证据显示我国能在建筑和服务业，显著减少对外籍雇员的依赖。

他说，尤其是低薪的服务业工作，更不可能由本地人取代非居民雇员。