集合各大学进修单元 我国探讨设统一平台推动成人终身学习

我国大学各有专长，学府之间可借助彼此的强项，通过一个统一平台为成人学员提供学习单元，让人民能更灵活地进修。

大学也应探讨新的作业方式，为教职员提供更灵活的职业发展途径，从各业界引进领域专才，促进大学和业界的协作。

教育部长陈振声昨天（6月17日）在国际学术咨询团第12届会议结束后向媒体总结咨询团的建议，这些建议围绕在推动终身学习、发展大学团队和栽培学生三方面。

国际学术咨询团在1997年由教育部成立，成员有国际杰出教育人士和企业代表，咨询团一般上每三年在本地召开会议，为我国制定大专教育的发展方向。

陈振声指出，许多国家包括新加坡，向来把教育资源投入在个人入职前的15年，但面对瞬息万变的世界，更多资源须投向在职后50年的持续学习，大专学府可在这方面发挥社会责任。

咨询团建议本地大学在终身学习方面加强协作，可通过一个统一平台提供进修的学习单元。学府与中小企业也应紧密协作，了解市场需要的技能。

要推进转型，大学应投入资源发展所需的领导与专才，确保教学与时俱进。咨询团建议以更灵活的职业发展或职务来引进专才。

陈振声举例说，大学需要不同技能的人才，有的专注研究，有的主攻教学或成人培训，同时也要有能管理各利益相关者的专才。除了永久聘约制，大学也可提供其他性质的聘约，促进学术界和各业界的互动。

咨询团也肯定我国多元化的公立大学，建议发展更全面的指标，而不是靠单一的国际排名来评估大学的表现。这也是咨询团上一轮会议提到的建议。

陈振声指出，我国已在研究不同的评估指标。一些大学重研究，一些大学的专长在成人教育。即便是研究工作，有影响力的本地课题研究未必列入国际刊物。“当我们制定自己的评估指标，应考虑个别学府的重点……六所大学是一个团队，不应只在单一的指标上较量。”

尚达曼：教育界应思考如何让终身学习被视为常态

针对学生教育方面，咨询团认为大学教育应兼顾深广，在开拓学习广度的同时，不能忽略深度。面对学生背景不同和授课时间的局限，大学可以通过更多体验式学习，以及跨学科合作的形式来优化学习成效。陈振声指出，本地大学已通过整合式研究项目（capstone project）的形式，让不同学科的学生相互学习。

国际学术咨询团由国务资政兼社会政策统筹部长尚达曼担任主席，另14名成员来自美国、澳大利亚、中国，以及芬兰等国。

尚达曼前天在会议上致开场辞时提出几个高等教育界应深思的问题，包括如何重塑教育来培养年轻一代应付未来挑战、如何使个人与中小企业把终身学习视为常态。

他说：“我们必须把握教育界的新科技来设计最有意义的方式，不只是以公式化或机械化方法，而是通过真正有利的方式来改进学习素质、教员与学员以及学员之间的互动，和大学体验。”