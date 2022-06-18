国泰影城本月27日结束运营 黄金戏院入驻以不同模式经营

位于汉地路国泰大厦的国泰影城，6月27日结束运营，新租户黄金戏院将入驻，除了放映电影，也会有不同经营模式。

mm2全亚昨天（6月17日）下午宣布，汉地路（Handy Road）影城6月26日晚上将放映最后一场电影。mm2全亚总裁章能容说：“电影院的关闭是商业决定。多年来，零售业客流量已发生变化，我们不得不评估在乌节路一带经营两家电影院的商业可行性。这两家电影院相距1.5公里，而且离另一家多厅影院只有300米。”

mm2在乌节一代的格兰芝路（Grange Road）还经营有九个影厅的国泰乌节影城，余下另外七家电影院分布全国不受影响，照常营业。

章能容说：“电影院业务仍是我们集团整体业务策略的关键部分，在防疫措施放宽后有显著增长。我们正积极探索电影院的创新，包括戏院的应用，例如现场直播概念等，希望能够很快跟大家分享更多消息。”

国泰大厦建于1939年 承载许多人看电影美好回忆

国泰影城将撤离的国泰大厦，是国泰机构的产业，建于1939年，里头的国泰戏院是本地第一家设在大厦里的冷气戏院，承载了许多人看电影的美好回忆。

戏院随着时代与消费者看电影的习惯而改变，从早期的大戏院，变成后来的多影厅，电影的选择也越来越多。国泰大厦2003年被列为受保留建筑，经过重建和发展后，大厦充满“装饰艺术”（Art Deco）风格的正侧面保留下来，其余部分全变成新建筑。拥有崭新面貌的国泰大厦于2006年开幕，除了住宅零售多合一，也有多厅戏院。

2017年，mm2全亚向国泰机构买下国泰电影院，接手所有国泰的影院业务，包括汉地路戏院。

汉地路国泰影城拥有七个影厅，下个月23日约满，之后将交由黄金戏院（The Projector）经营。这是黄金戏院继美芝路与河滨坊（Riverside Point）之后，在本地设立的第三家戏院。

戏院更名The Projector X：Picturehouse

现黄金戏院的经营者，不是1972年开幕的黄金戏院经营者，而是几个钟情老建筑的电影发烧友租下美芝路原有戏院，重新打造成他们理想中的戏院。戏院英文名叫The Projector，但中文名“黄金戏院”被保留下来。The Projector将以播放非主流电影为主，也租借场地给外人主办活动。

黄金戏院昨天发文告表明汉地路的戏院将叫做The Projector X：Picturehouse。名字中的“Picturehouse”是为了纪念国泰大厦里昙花一现、曾放映艺术片的影厅Picturehouse。

汉地路黄金戏院将在8月23日开始运营，除了放映电影，也会有现场音乐表演等。