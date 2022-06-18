“黄昏恋”三个月闹翻 阿叔追不回5万元报警

阿叔申诉，将5万元储蓄交托“女友”保管，岂料对方不认账，报警、找律师、甚至是追债公司也讨不回。“女友”否认关系，反指阿叔伪造协议。

谢顺安（62岁）告诉《新明日报》记者，他1996年在船厂上班，与上司洪女士（62岁）结识，双方共事多年。

“后来我另谋高就，期间来往并不多。”

直到2014年，两人机缘巧合下再碰面，单身的谢先生对洪女士产生好感，开始追求对方。他透露，两人相处不久后，他就租下对方公寓的一间卧室，每月交600元房租。

谢先生称，由于金钱管理没概念，为了妥善存放现金，就将5万元交给洪女士暂时保管。

“我们在共同好友的见证下签署协议，当需要时，对方就需归还我这笔钱。”

不过，两人相处了三个月，因矛盾频频，关系告吹。谢先生想要回5万元，对方却不归还。

“我相信她，才让她保管钱，没想到她不认账。”

随后，谢先生多次上门讨债，打电话和发信息，对方都不理。“我报警、找律师、甚至咨询追债公司，都因当时签署的协议原件丢失，只有复印件，加上追债公司的收费昂贵，因此八年来都没能解决此事。”

《新明日报》记者联系上洪女士，她否认替谢先生保管钱，也称没有签协议。另外，洪女士表示，两人只是上下级关系，没出租房间给对方。

她也指，谢先生多次在工作期间喝酒被“开除”，尽管对方追求，但自己从没答应。“他头脑简单，还自作多情，我根本不喜欢他，他追不到我就诋毁我，我对他很失望。我会考虑申请个人保护令，以防他再来骚扰。”

《新明日报》记者联系上两人的共同同事，对方称曾目睹谢先生给洪女士钱，后者也在协议上签名，但不清楚数额和协议是否是原件。

完整报道，请翻阅2022年6月18日的《新明日报》。