每天驾12小时私召车清12万元债 他现拥五档口

销售工程师创业开日本餐厅却因生意失败，欠下12万元，不惜向阿窿借贷，为还债当私召车司机日驾12小时，直到疫情下见商机决定重回饮食业，开了五个日本餐咖啡店档口和两间咖啡馆，挥别黑暗。

35岁的许志伟也卖过保险，因热爱日本餐而在2015年创业经营日本餐厅。他的生意起初不错，但这间位于牛乳场路的日本餐厅在2017年因水灾被淹，户外座位被拆，客容量大减六成，生意也陷入亏损。

他后来向银行和持牌放债人借贷10多万元，还向阿窿借贷1万元。但阿窿利息高，借款半年，他除了支付1万元本金，还得额外付5000元利息。

他受访时说，自己2018年底共负债12万元，当时虽然还没陷入被阿窿泼漆的境地，但也天天被电话骚扰，他最后寻求新加坡信贷辅导服务的帮助。

为了还款，他当起私召车司机，连续两年一周七天每天驾车12至16小时。

2020年，本地暴发冠病疫情，原本一个月可赚五六千元的他收入锐减，一个月仅赚1000多元，他因此在家消沉了三个月。不过，被逼上“绝路”的他也因此看见商机，重返餐饮业。

2020年8月，他在武吉班让的一间咖啡店开了第一个Mentai-Ya日本餐档口。这两年，他陆续在盛港、淡滨尼、榜鹅和文庆开了多四档。此外，他也在美世界中心和蔡厝港金光坊开了两间咖啡馆，共聘40名员工。

“我发现本地一些邻里咖啡店还没有便宜又好吃的日本餐，而疫情时期不少人居家办公，因此我想抓住这个机会，让大家在家附近可以有好吃又便宜的食物。”

他透露已还清债务，档口也大多回本，武吉班让的档口有时生意好到得排上两小时的队。但他认为还不算成功，因为近日租金成本上涨两成，食物原材料的成本更涨了四成，让他已有三个月没盈利。

不过，经历过一次失败的他说，已度过一次人生至暗时刻，若再来一次他也有勇气面对。

完整报道，请翻阅2022年6月18日的《新明日报》。