辞职创业当起家庭主夫 前银行高管相伴五幼儿

12年来，从最大的12岁女儿陈旋丽到现在的第五胎两岁女儿陈怡菲，陈志荣夫妇都坚持不请女佣代为照看，亲自带大四个女儿一个儿子。

“养不教，父之过”，今年40岁的陈志荣认为自己身为父亲，在教儿育女方面有不可推卸的责任。他在一年前辞掉银行高管工作居家创业，身兼“家庭主夫”一角，生活如今大半都围绕着五个孩子。

为确保家里不乱成一团，他与37岁妻子许美盈早年形成共识，在管教子女时软硬兼施。陈志荣常年扮“黑脸”，严格对待子女；心软的妻子则做慈母温柔以待。

陈志荣以“军事化”的管理方式树立自己的“严父”形象，但他坦言这也不是没有代价。如今，女儿有时因为怕他而拒绝抱他，让他感到“心里在哭”。

尽管如此，陈志荣认为自己没有其他选择，暂时还得保持严父形象。他说：“如果家里没有一个这样的角色，以后带他们的话会比较辛苦。” 他相信孩子们长大后，会了解他的良苦用心。

陈志荣夫妇都很重视家庭时间，平日放工后或者周末的大部分时间都会用来陪伴孩子。

回忆起自己的童年，陈志荣说：“我父亲是个非常勤劳的一个父亲，一年365天工作362天， 只有农历新年前三天没有工作。一年只有那么一天团圆饭的时候，能坐在一起吃饭。这个缺口让我很向往一家人能在一起吃饭，一家人坐在一起相处的时间。”

“我不能改变历史，但是我能改变现状，所以现在我能做的是把我现在搞好。”

这个父亲节，来了解一位父亲如何从五个孩子身上找回缺失的童年。