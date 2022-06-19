环境局订制57万个供家庭索取 家用回收箱首批10月到货年底前派发

多年来，大型蓝色回收箱一直存在严重的污染问题，所收集到的物品中，多达四成因为被其他不可回收的垃圾、厨余和液体弄脏而无法再循环。把回收箱带到家里，让它更靠近废弃物的源头，能提高人们分门别类的正确意识，改善污染问题。

国家环境局招标订制家用式回收箱，首批回收箱预计今年10月送抵，最快今年内开始分发给有意索取的家庭。

为鼓励公众勤于再循环和养成正确的回收习惯，环境局今年1月宣布，将在今年内派发家用回收箱给公众。人们平时可以顺手把用过的玻璃瓶、纸质和塑料包装等可回收物品放入箱子中，再带到楼下投入蓝色回收箱内。

环境局本月初通过政府电子商务网站GeBIZ招标，订制57万个家用回收箱，也首次在招标文件中公开箱子的设计。

根据《联合早报》取得的招标文件，业者须最迟在10月21日，把首批7万个家用回收箱运抵新加坡。第二批50万个箱子则须在合约生效后的120天内送达，环境局过后会决定是否加订。

环境局只会派发给想要获取回收箱的家庭，以减少浪费。招标活动下个月5日截止。

家用回收箱由环境局和新加坡理工大学合作设计。这个蓝色方形塑料箱，每一边长约30公分，中间可放置隔板，分隔一般的回收物品和电子垃圾。

按目前的设计，家用回收箱外会贴上与一般蓝色回收箱类似的标签，告诉使用者哪些物品可以回收，哪些东西不应该扔入箱内，例如纸巾、有食物残余的容器和保丽龙盒子。箱外也会有标签提醒人们先把东西冲洗干净，才放入箱内。

多年来，大型蓝色回收箱一直存在严重的污染问题，所收集到的物品中，多达四成因为被其他不可回收的垃圾、厨余和液体弄脏而无法再循环。

非政府组织零废新加坡（Zero Waste SG）执行总监陈慧玲受访时说，曾听公众反馈他们把东西拿到蓝色回收箱时，看到箱子上的解说才知道必须事先清洗，不过又懒得再倒回家去，所以还是把肮脏的东西扔进回收箱。

“把回收箱带到家里，让它更靠近废弃物的源头，不仅能提高人们的再循环意识，可能还可以改善污染问题。大家看到箱子上的说明，就能直接把东西带到厨房洗干净。重点是标签设计必须简单明了，多用图，少用文字。”

去年再循环率55％ 2030年要提升至70％

我国去年制造了约694万公吨固体垃圾，383万公吨获再循环利用，整体再循环率为55％。

新加坡环境理事会执行理事长张佩兴说，在家中放置回收箱方便家庭回收，也鼓励和提醒人们把可回收物品和一般垃圾分开。新加坡要在2030年把整体再循环率提升至70％，这是关键的一步。至于污染的问题，就必须配合教育，一再教导大家辨识可再循环与不可再循环的物品。

不论是打包盒子、包装蔬果的塑料盒，公众邱冬馥（55岁，药剂师）都会把这些可回收的物品放在厨房架或冰箱上，等累积一定数量后，再拿到蓝色回收箱去，通常是一两个星期丢一次。

她说，有家用回收箱存放东西比较整齐，也方便带下楼，不须要另外装袋。箱子应该要轻巧，不会占用太多空间。