王乙康：疫后世界大不同 须向好发展否则白过一场全球危机

新加坡能以全球最低的冠病死亡率之一走出这场疫情危机的高峰，有赖于人民的共同努力以及对彼此的信任。卫生部长王乙康说，正因所有人包括年轻人在内都各尽其责，我国才得以顺利脱离疫情险境。

王乙康昨天（6月18日）上午在跨校大学生组织举办的Varsity Voices对话会上致辞时提出，疫后的世界必须与疫前有所不同。“我们得让它变得不一样，往好的方向发展，否则便是白过了这一场全球危机。”

根据Worldometer世界实时统计数据，截至昨天傍晚，新加坡每100万人口中有近240人因冠病逝世，死亡率远低于英美等国的每百万人口逾2600人，也少于邻国马来西亚的每百万人口逾1000人。

尽管因疫情无法获得一些体验 年轻一代更坚韧更具社会责任感

王乙康以自己在疫情期间先后掌管三个部门的经验为例，说明我国能在不同领域把握转型机遇。这三个部门是教育部、交通部和卫生部。

对卫生部而言，人们在疫情期间切身体会到保持卫生有多么重要，也培养出戴口罩和运动等习惯。“这些都是预防护理的重要一环，无论平时进行多少公共教育活动，都达不到这样的效果。”

卫生部将顺势推行的“健康SG”策略，标志着医疗保健服务的重大转变。这是卫生部酝酿多时的计划，而冠病提供了落实的绝佳机会。

联合领导政府抗疫跨部门工作小组的王乙康也勉励青年继续怀抱使命感，坚信自己的力量能让世界变得更好。尽管因疫情无法获得一些体验，这一代青年变得更坚韧、有毅力，同时具备强烈的社会责任感。

“让疫后的世界激发出你最好的一面，在疫情期间，我们看到了学生为隔离者送食物、为客工宿舍的客工腾出自己的宿舍房间、每天早上带领他们做早操，也帮助社区里有需要的人，协助接听公众的询问电话或在疫苗接种中心帮忙，或为医疗员工打气。”

眼下青年面对地缘政治冲突风险升高、气候变化，以及科技颠覆生活等挑战，加上现代社会最严重的疫情危机，导致前景令人惧怕且充满未知。

王乙康说：“如果你不知道未来会发生什么，请放心，这是正常的。不要相信别人说这一代年轻人比不上前人，这全然取决于你从课堂以外的生活经验中学到了什么，以及做了些什么。”

Varsity Voices由新加坡国立大学学生政治协会、南洋理工大学时事学会以及新加坡管理大学学生政治学会在2019年共同成立，与政府的民情联系组（REACH）合作推动具建设意义的本地青年对话。

这次的对话会着重探讨青年如何看待冠病疫情对社会的影响，以及与冠病共存的挑战和关注点。

王乙康致辞后，与在场约250名来自初级学院、理工学院、工艺教育学院和大学的学生进行了约一小时的闭门对话。

担任Varsity Voices秘书长的国大三年级生李伟扬（24岁）受访时说，心理健康是许多年轻人关心的课题，正如他在疫情期间无法出国交流和参加比赛，不免觉得受挫。

就读于新大杨邦孝法学院二年级的副主席苏政衡（23岁）则比较关注毕业生在动荡经济局势中的就业前景。

两人也谈及气候变化的迫切挑战，以及疫情如何加快了数码进程。李伟扬说：“讨论是解决问题的第一步，我们希望为青年提供这个对话平台，让大家在尊重不同意见的基础上达成共识。”