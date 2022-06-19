父亲相伴指引 守护子女幸福

无论是冠病疫情当下为新加坡撑起一把保护伞的医生爸爸，还是独自扛起育儿重担的单亲爸爸，天下的爸爸都是一样的伟大。

今天是父亲节，三位父亲与读者分享了育儿的点滴。

个案一 单亲父亲细心呵护 让女儿有满满的爱

43岁项目经理吴培文六年前离婚，成了单亲爸爸，他花了好些时间适应这个新角色，过程中也遇到许多挑战。如今渐渐开始习惯新的生活作息，他坦言，最困难的就是回答年幼女儿有关家庭变化的问题。

吴培文的婚姻在2017年结束后，与前妻拥有女儿（7岁）的共同抚养权，女儿的照顾与看管权归前妻。他能在特定时间跟孩子相处，如一周三天接送女儿上下课，周末也有与女儿共处的时间。

“女儿得适应拥有两个不同家庭的生活，有些时候跟我和我的家人相处，另一些时间跟母亲和她的家庭。女儿起初会问，爸爸和妈妈为什么没有住在一起，她心里应该还是希望父母可以和解，但这也是她慢慢适应新家庭状况的过程。”

面对女儿各种有关父母离婚的问题，吴培文始终耐心应对。他认为，与孩子保持良好的沟通至关重要。

“我会跟她解释说，不管爸爸和妈妈有什么分歧，我们还是爱她的。孩子是两个人之间爱情的结晶，不管婚姻是否结束了，她依然还是我们的宝贝。”

吴培文说，女儿上小学后结交更多朋友，难免发现同学的家庭情况与自己的不同。“我总是告诉她，不要在学校与同学比较，更重要的是学会接受自己的处境。”

吴培文的父母和姐妹是他的一大支柱，宗教互助小组以及关怀机构（Care Corner）也给予他许多支持和宝贵的育儿资讯。

他至今与关怀机构辅导员保持联系，在育儿方面遇到什么问题便征求辅导员的意见。“我最近与女儿玩游戏时发现她的好胜心很强，赢不了便发脾气，我当时并不知道如何应对，就发电邮给辅导员。他便与我解释说，这是成长的一部分，但父母应该利用这个机会灌输输赢的概念。”

吴培文说，很多单亲爸爸不懂得如何寻求帮助，但这并不意味着他们没有受到伤害，他本身就花了大约两年的时间才开始适应新生活。

“或许是新加坡人的价值观还很传统，认为爸爸赚钱养家，妈妈负责照顾孩子。但事实上，我遇到的许多单亲爸爸都很愿意亲力亲为，只是缺乏如何应对离异家庭的知识。下来若能为单亲家庭推出实用的工具包会是很大的帮助，让单亲爸爸也能够成为孩子的榜样。”

个案二 疫情下坚守医护岗位 只能视讯传递父子情

赖胤汶和妻子翁翠玲同为急诊部医生，冠病疫情期间他们坚守岗位，只能每天与儿子赖宇阳通过视讯交流。（受访者提供）

赖胤汶（32岁）和妻子翁翠玲（32岁）结缘于求学时期，2017年双双加入陈笃生医院急诊部担任驻院医生，两人育有一个三岁的儿子。

3岁儿子住霹雳州 外公外婆负责照看

儿子赖宇阳2018年出生后，一直由住在马来西亚霹雳州的外公外婆照看，两夫妻则尽量把休假日排在同一天，每一两个月就会去看儿子。

然而冠病疫情暴发，面对病例激增、医护人员短缺以及边境关闭的情况，从未超过三个月不见儿子的夫妻俩一直坚守工作岗位，只能每天和孩子视讯通话。

直到今年2月，他们才通过疫苗接种者旅游通道一同返马，一家团聚庆祝赖胤汶的32岁生日。

回忆起那段日子，赖胤汶说：“从视讯上看，小孩好像已经长大不少，直到2月回去见到他，才发现原来他体格还好小。”

在急诊部的这五年，赖胤汶治疗过冠病重症、心脏病、中风、意外内出血等严重患者，极力救治病患之余，他也学会与家属沟通以及调适自己的心情。见过各种生离死别的他，希望把家庭放在人生的重要位置。

赖胤汶9月将升任急诊科助理顾问，虽然责任更重大，但休假也相对增加，可以抽出更多时间陪伴家人。

他计划在今年内把儿子接来新加坡，“我们希望亲力亲为陪伴小孩长大，而且我们也在小儿科实习过，知道照顾小孩需要很大的精力，不应该让年长的岳父母一力承担”。

刘卓明（左）和女儿刘璟慧五年前开始成为国立健保集团综合诊疗所的义工，两父女行善之余也拥有更多温馨的相聚时光。（受访者提供）

个案三 一起当医疗义工 父女相聚时光别具意义

为了追求更充实有意义的退休生活，刘卓明（63岁）在2017年成为医疗志愿者，他也拉上女儿一起每周到大巴窑综合诊疗所当义工，协助提升病患的护理水平。父女俩不但获益良多，更因此拥有别具意义的相聚时光。

刘卓明和女儿刘璟慧（22岁）是在2017年12月参与国立健保集团综合诊疗所的指导志愿者项目（GHVP），协助指引前来综合诊疗所求诊的病患。此外，刘卓明也负责宣导预防摔倒和保健资讯，包括健康饮食、预防式体检等，女儿则协助病患学习使用远程医疗服务和保健资讯应用。

刘卓明说：“虽然我们各司其职，但每个星期一一起出发到诊疗所当义工，并在活动结束后一起聚餐，聊聊活动心得，这对我来说是很珍贵的父女相聚时光。”

一起做义工的经历让两父女双双获益良多。为了向他人宣导保健资讯，刘卓明接触了保健促进局的“我的健康餐盘”计划，自己也因此养成更健康的饮食习惯。

刘璟慧更在接触了医护人员的工作后深受启发，决定投身医疗业。目前，她正在国大李陈爱礼护理学中心就读护理学士课程。

曾是供应链经理的刘卓明说，过去他曾经参与公司组织的一些志愿者计划，但和女儿一同为医疗领域献力，是更加富有意义的体验。