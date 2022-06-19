七旬夫妻坚守72年老店 几百万也不卖

房市看涨，同条街的店屋尺价翻倍卖，70岁夫妻经营的老字号洗衣店选择坚守丹戎加东72年老店屋，对几百万出价不为所诱并直言：“没了店，就算有几百万，生活也没意思。”

丹戎加东路长长一排老店屋有不少时髦餐馆进驻，但仍有少数极具古早味风情的老店家留守至今。据《海峡时报星期刊》报道，1955年开业的杂货店“Katong News Agency”将在8月底结业，因为老板兼屋主阿都沙末去年底已将店屋以420万价位售出，其尺价为3029元。

市区重建局资料显示，该路段店屋在2019年的两笔销售卖出的尺价是1500元左右，而疫情暴发以来的尺价则在2500元至3900元范畴。

跟“Katong News Agency”仅隔一个店屋是“上海正兴干洗公司”，一家满溢怀旧风情的洗衣店，店里除了洗衣机外，其他如木制橱窗、地砖乃至熨斗等等都是从50年代留至今日原貌呈现。

70岁夫妻梅福才和曾玉凤大半辈子都在经营这家洗衣店，二楼就是他们的住所，这个有72年历史的店屋承载着这对夫妇关键的工作与生活回忆。

星期天洗衣店不开门但他们也没闲着。曾玉凤接受《新明日报》记者电访时说，休息日也得处理顾客的其他送洗衣物和窗帘等等。

附近店屋卖出高价也看着街坊一个个搬离，然而夫妻俩没有出售店屋的打算，即使有许多房屋经纪上门尝试说服并指出市道好可以卖出好几百万的高价，夫妻俩也不为所动。

曾玉凤这么说道：“现在的年龄还可以做、想继续做。如果现在卖掉的话，没了店就算有几百万，生活也没意思，因为我们这个年纪也不知道要做什么，也没想要去哪里玩。”

完整报道，请翻阅2022年6月19日的《新明日报》。